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一同參與打造台北願景！虛擬蔣萬安跟你互動 台北安可大舞台上線

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。記者林麗玉／攝影
年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。記者林麗玉／攝影

讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。競總SI總幹事、立法委員葛如鈞表示，團隊運用AI與3D技術搭建虛擬舞台，集結市民創作的互動網站、影片及城市場景，讓更多人用自己的方式分享有感的市政成果，說出對台北未來的期待。

2026九合一選舉

「台北安可大舞台-市民也上台」官方連結https://encore.taipei/

葛如鈞指出，團隊10月初率先推出「台北AI園區」虛擬體驗，讓市民在電腦或手機上探索對2033年台北的想像，引發網友響應，陸續投入運用AI創作，競總進一步建置「台北安可大舞台」，把分散在社群上的作品整合成可以「轉台」探索的頻道，也持續邀請市民投稿、一起擴充舞台。

目前登上大舞台的已有12件作品，包括「台北安可之夜」、「台北安可政績資訊網」、「台北進行式：台北安可」、「台北施政島」及「台北，一路有感：71項城市行動」等。作品有的整理施政資訊，有的透過3D場景、遊戲與影片呈現城市日常。

葛如鈞說，平台也準備了AI創作指引，市民可從自己關心的政策或生活經驗出發，製作作品並送審上架。「沈伯洋委員喊『你的市長』，蔣市長心心念念的是『我的市民』。市政成果與未來願景，不該只有候選人站在台上說；競總把舞台搭起來，歡迎市民發揮創意，一起上台。」

年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。記者林麗玉／攝影
年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。圖／蔣萬安競選辦公室提供
年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。圖／蔣萬安競選辦公室提供

年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。圖／蔣萬安競選辦公室提供
年底選戰倒數31天，為讓更多市民可以線上互動市政與台北願景，蔣萬安競選總部今舉行「台北安可大舞台－市民也上台」發布會。圖／蔣萬安競選辦公室提供

蔣萬安 舞台 2026九合一選舉 台北市選舉 葛如鈞

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