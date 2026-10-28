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黃世杰快閃馬祖 宣布當選成立「桃園市駐馬祖聯絡處」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，宣布當選成立「桃園市駐馬祖聯絡處」。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，宣布當選成立「桃園市駐馬祖聯絡處」。記者陳俊智／攝影

2026九合一選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰搶攻馬祖移居桃園人口選票，今天快閃馬祖，下午回台即開記者會宣布當選將成立桃園駐馬祖聯絡處，深化2地交流，並指國民黨桃園市長張善政如果沒有去過馬祖，代表對市政的推動與文化保存確有所疏漏。

2026九合一選舉

黃世杰指出，目前約有5萬名馬祖人在桃園落地生根，而馬祖的語言、飲食與生活文化也隨著人口遷移成為桃園多元文化的一環。桃園不只是許多馬祖人的第二故鄉，更是馬祖文化在台灣本島傳承與發展的重要基地，希望未來2地有更緊密、常態化的交流機制，因此有「心桃園 新故鄉」四大主張。

黃世杰表承諾當選將提升馬祖交流小組層級，由他擔任召集人，建立制度化的交流機制，定期盤點馬祖人需求及雙城合作事項，各局處首長也要親自參與。桃園也將成立桃園市駐馬祖聯絡處，作為市府與連江縣政府、馬祖在地團體及民眾的常態聯繫窗口，協助推動雙城合作交流。

另外，在推動閩東語言文化教育方面，桃園將開設常態型閩東語言與文化親子課程，寒暑假也會舉辦馬祖文化營隊，讓年輕世代認識馬祖的語言與文化，並「桃園－馬祖雙城藝術季」，帶動雙城文化觀光與地方經濟發展。

黃世杰 快閃 馬祖 2026九合一選舉 桃園市選舉

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