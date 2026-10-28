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洪成發高舉戰旗傳承兒子洪毓壕 強調「一人當選、兩人服務」催票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕（右）今天舉行競選服務處成立茶會，資深議員洪成發（左）將競選戰旗交到兒子洪毓壕手中，象徵服務責任正式傳承。圖／民眾提供
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕（右）今天舉行競選服務處成立茶會，資深議員洪成發（左）將競選戰旗交到兒子洪毓壕手中，象徵服務責任正式傳承。圖／民眾提供

金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕，今天上午在烈嶼鄉埔頭舉行競選服務處成立茶會，深耕烈嶼36年的資深議員洪成發，牽起兒子洪毓壕的手，並將競選戰旗交到他手中，象徵服務責任正式傳承。洪成發感性喊出「支持毓壕，就是支持成發」，懇請鄉親將多年來對他的信任延續給兒子，更承諾未來父子攜手，以「一人當選、兩人服務」的方式，繼續為烈嶼打拚，一番真情告白感動不少在場鄉親。

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洪成發過去歷任村長、鄉民代表、鄉長及縣議員，長年投入地方建設與民生服務，此次由兒子接棒參選，今天的競總成立吸引不少鄉親及地方仕紳到場力挺。茶會中，服務處主任委員方天吉、名譽主任委員林金量及副主任委員洪春棋相繼致詞，肯定洪成發多年來對地方的付出，也期盼洪毓壕承接父親的服務精神，結合年輕世代的活力與新思維，繼續為烈嶼鄉親服務。

活動中，前鄉長洪國正為洪毓壕披掛戰袍，並送上蒜苗，寓意「凍蒜」；林金量送戰馬；蔡丁督、洪春棋送上粽子及蘿蔔，分別寓意奔向勝選、包中及好彩頭，祝福他高票當選。隨後，洪成發授予兒子競選戰旗，洪毓壕接過戰旗後高高揮舞，現場鄉親齊聲高喊「凍蒜！凍蒜！」，將氣氛推向高潮，場面溫馨感人。

洪毓壕致詞時一度哽咽，他表示，從小看著父親為烈嶼大小事四處奔走，數十年如一日地服務鄉親，父親對這片土地的感情，以及真誠對待每一位鄉親的態度，早已深植心中，也是他決定投入選戰的重要原因；他近期逐一走訪各村落、挨家挨戶拜訪，不少長輩握著他的手加油打氣，也不忘關心父親，讓他深受感動。

洪毓壕說，參選不只是接下父親手中的服務接力棒，更希望結合年輕人的想法、活力與衝勁，延續父親踏實服務地方的精神；未來他會「認真走、踏實做」，只要鄉親有需要，就會盡力協助，也歡迎民眾到服務處交流，讓他有更多機會傾聽民意、回應地方需求。

洪成發則回顧36年從政歷程，感性表示，自己始終秉持「人在做、天在看」的信念，廣結善緣，只要地方有需求，就會盡最大能力幫忙。他感謝鄉親多年來的支持，並強調交棒不代表退出服務，未來仍會與兒子並肩打拚，將多年累積的地方經驗延續下去。

洪毓壕提出6大政見，包括強化在地醫療與專科服務、優化長照資源；深化教育支持及幼兒照顧；協助青年返鄉創業、扶植地方產業；串聯在地特色、活絡觀光；完善基礎建設、改善生活環境；以及理性監督縣政、積極反映地方需求。他表示，希望從醫療、教育、產業到建設全面著手，回應鄉親期待，為烈嶼爭取更多發展機會。

金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕今天成立競選服務處，資深議員洪成發（右），牽起兒子洪毓壕（左）的手，象徵服務責任正式傳承。承諾未來父子攜手，以「一人當選、兩人服務」的方式，繼續為烈嶼打拚。圖／民眾提供
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕今天成立競選服務處，資深議員洪成發（右），牽起兒子洪毓壕（左）的手，象徵服務責任正式傳承。承諾未來父子攜手，以「一人當選、兩人服務」的方式，繼續為烈嶼打拚。圖／民眾提供

金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕今天在烈嶼鄉埔頭舉行競選服務處成立茶會， 到場參與的仕紳與鄉親眾多。圖／民眾提供
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕今天在烈嶼鄉埔頭舉行競選服務處成立茶會， 到場參與的仕紳與鄉親眾多。圖／民眾提供

金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕（右）今天在烈嶼鄉埔頭成立競選服務處，名譽主任委員林金量（左）贈送戰馬，祝福他馬到成功。圖／民眾提供
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕（右）今天在烈嶼鄉埔頭成立競選服務處，名譽主任委員林金量（左）贈送戰馬，祝福他馬到成功。圖／民眾提供

金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕今天成立競選服務處， 服務處的幹部陣容堅強，大家一致推薦洪毓壕。圖／民眾提供
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕今天成立競選服務處， 服務處的幹部陣容堅強，大家一致推薦洪毓壕。圖／民眾提供

金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕（右）今天成立競選服務處， 地方仕紳洪清漳（左）致贈好菜頭。圖／民眾提供
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕（右）今天成立競選服務處， 地方仕紳洪清漳（左）致贈好菜頭。圖／民眾提供

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