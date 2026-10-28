洪成發高舉戰旗傳承兒子洪毓壕 強調「一人當選、兩人服務」催票
金門縣議員選舉第三選區候選人洪毓壕，今天上午在烈嶼鄉埔頭舉行競選服務處成立茶會，深耕烈嶼36年的資深議員洪成發，牽起兒子洪毓壕的手，並將競選戰旗交到他手中，象徵服務責任正式傳承。洪成發感性喊出「支持毓壕，就是支持成發」，懇請鄉親將多年來對他的信任延續給兒子，更承諾未來父子攜手，以「一人當選、兩人服務」的方式，繼續為烈嶼打拚，一番真情告白感動不少在場鄉親。
洪成發過去歷任村長、鄉民代表、鄉長及縣議員，長年投入地方建設與民生服務，此次由兒子接棒參選，今天的競總成立吸引不少鄉親及地方仕紳到場力挺。茶會中，服務處主任委員方天吉、名譽主任委員林金量及副主任委員洪春棋相繼致詞，肯定洪成發多年來對地方的付出，也期盼洪毓壕承接父親的服務精神，結合年輕世代的活力與新思維，繼續為烈嶼鄉親服務。
活動中，前鄉長洪國正為洪毓壕披掛戰袍，並送上蒜苗，寓意「凍蒜」；林金量送戰馬；蔡丁督、洪春棋送上粽子及蘿蔔，分別寓意奔向勝選、包中及好彩頭，祝福他高票當選。隨後，洪成發授予兒子競選戰旗，洪毓壕接過戰旗後高高揮舞，現場鄉親齊聲高喊「凍蒜！凍蒜！」，將氣氛推向高潮，場面溫馨感人。
洪毓壕致詞時一度哽咽，他表示，從小看著父親為烈嶼大小事四處奔走，數十年如一日地服務鄉親，父親對這片土地的感情，以及真誠對待每一位鄉親的態度，早已深植心中，也是他決定投入選戰的重要原因；他近期逐一走訪各村落、挨家挨戶拜訪，不少長輩握著他的手加油打氣，也不忘關心父親，讓他深受感動。
洪毓壕說，參選不只是接下父親手中的服務接力棒，更希望結合年輕人的想法、活力與衝勁，延續父親踏實服務地方的精神；未來他會「認真走、踏實做」，只要鄉親有需要，就會盡力協助，也歡迎民眾到服務處交流，讓他有更多機會傾聽民意、回應地方需求。
洪成發則回顧36年從政歷程，感性表示，自己始終秉持「人在做、天在看」的信念，廣結善緣，只要地方有需求，就會盡最大能力幫忙。他感謝鄉親多年來的支持，並強調交棒不代表退出服務，未來仍會與兒子並肩打拚，將多年累積的地方經驗延續下去。
洪毓壕提出6大政見，包括強化在地醫療與專科服務、優化長照資源；深化教育支持及幼兒照顧；協助青年返鄉創業、扶植地方產業；串聯在地特色、活絡觀光；完善基礎建設、改善生活環境；以及理性監督縣政、積極反映地方需求。他表示，希望從醫療、教育、產業到建設全面著手，回應鄉親期待，為烈嶼爭取更多發展機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。