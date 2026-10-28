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綠營昔日屏東市長候選人再聚首 梁育慈邀任顧問要完成未竟之志

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
曾代表民進黨參選屏東市長施錦芳（左）創下與藍營差距最小的一次，屏東市長候選人梁育慈（右）力拚翻轉，完成過去未竟之志，贏下屏東市。圖／梁育慈團隊提供
曾代表民進黨參選屏東市長施錦芳（左）創下與藍營差距最小的一次，屏東市長候選人梁育慈（右）力拚翻轉，完成過去未竟之志，贏下屏東市。圖／梁育慈團隊提供

2026屏東市長選戰藍綠對決，國民黨現任市長周佳琪力拚連任，民進黨徵召縣議員梁育慈挑戰。梁育慈在競選總部邀集屏東縣前縣長曹啟鴻、曾參選屏東市長施錦芳、李涂怡娟等人與會，以「百年阿緱、流金歲月」為題，從屏東城市發展談到願景，邀請他們加入市政顧問團。梁育慈說，她有信心完成歷屆市長候選人未竟之志「贏下屏東市」。

2026九合一選舉

屏東市長長期由國民黨執政，梁育慈要力拚拿下民進黨首個屏東市長，曾代表民進黨參選屏東市長候選人李涂怡娟與施錦芳都創下各自紀錄，李涂怡娟創下首次得票數超過4萬票、施錦芳近年來與藍營屏東市長得票數差距最小一次，只差1232票。

梁育慈昨與蕭珍記文化藝術基金會在競選總部辦「百年阿緱、流金歲月」座談會，邀請曹啟鴻、施錦芳、李涂怡娟、勞青處前處長黃鼎倫等人，從城市歷史、生態環境、交通建設及產業發展等面向，為未來屏東市政把脈。

施錦芳穿印「台北順起來」字樣衣服現身，分享對選情及城市發展觀察。她認為，隨著交通建設、產業發展及企業進駐，屏東市正迎來歷屆市長候選人未曾碰過發展機運，加上市公所具備良好財政基礎，未來大有可為。

施錦芳說，她以商圈改建與部落社區土地重劃為例，公所應善用政策工具，妥善規畫與資源整合，加速地方公共設施完善與街區繁榮，這才是屏東市長「必須要做的事」。

曹啟鴻從長年地方治理經驗出發，剖析屏東市發展脈絡。他以萬年溪治理為例，強調城市轉型不能忽略自然環境與歷史文化，未來治理應兼顧生態永續，並以「與水共生」理念，為屏東市尋找新的發展方向。

萬年溪保育協會理事長李涂怡娟從生態與歷史切入，她建議未來可串聯高屏溪左右兩岸，推動「義勇文化祭」，將地方特有的歷史記憶與文化發揚光大，讓更多人看見屏東的價值。

「屏東市正站在迎接新時代轉捩點」，梁育慈說，如何搭上產業進駐浪潮，重新振興屏東市？如何從歷史文化的底蘊，找回屬於在地人的光榮感？考驗著這座城市。未來若能順利主政，將全力推動各項關鍵建設、串聯交通與地方產業，積極借鏡前輩豐富經驗與智慧，讓屏東市在各項施政上穩健向前。

梁育慈也邀請曹啟鴻、施錦芳及李涂怡娟擔任市政顧問，她也希望完成過去未竟之志，贏下屏東市。

曾代表民進黨參選屏東市長候選人李涂怡娟（右）與施錦芳（左）都創下各自紀錄，李涂怡娟創下首次得票數超過4萬票、施錦芳近年來與藍營屏東市長得票數差距最小一次，只差1232票，梁育慈（中）要完成過去未竟之志。圖／梁育慈團隊提供
曾代表民進黨參選屏東市長候選人李涂怡娟（右）與施錦芳（左）都創下各自紀錄，李涂怡娟創下首次得票數超過4萬票、施錦芳近年來與藍營屏東市長得票數差距最小一次，只差1232票，梁育慈（中）要完成過去未竟之志。圖／梁育慈團隊提供

2026九合一選舉 屏東縣選舉 梁育慈 民進黨 國民黨 周佳琪

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