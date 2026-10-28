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籲支持者戒慎恐懼 蔡英文：蘇巧慧的船順著洋流走得更快更有力

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左二）上午在前總統蔡英文（前排右二）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，蘇巧慧致詞時表示，很幸運抽中1號，相信一路走來始終如一，在很多人的幫助下一定會贏，現場支持者熱烈拍手高喊凍蒜。記者蘇健忠／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左二）上午在前總統蔡英文（前排右二）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，蘇巧慧致詞時表示，很幸運抽中1號，相信一路走來始終如一，在很多人的幫助下一定會贏，現場支持者熱烈拍手高喊凍蒜。記者蘇健忠／攝影

縣市長選戰倒數31天，前總統蔡英文今天與民進黨新北市長候選人蘇巧慧合體前往蘆洲湧蓮寺、保和宮參香。蔡英文事後在臉書表示，「我們可以期待勝利，但是要戒慎恐懼，一步一步穩穩地走好。」她要拜託新北市的大家，市長支持1號蘇巧慧，「讓我們一起結合這股洋流，把希望帶得更遠。」

2026九合一選舉

蔡英文表示，最近，她走到哪裡，大家都在討論「洋流」。但是，她要跟大家說，沈伯洋一開始選舉的時候，是蘇巧慧教沈伯洋，到市場要怎麼拜票、去掃街要怎麼握手、跟攤商要怎麼打招呼、遇到民眾要怎麼互動、簽名，「洋流」現在也來給巧慧加油，讓新北這一條船走的更有力。

蔡英文說，看到蘇巧慧、沈伯洋，這樣新一代的候選人，在新北、台北選舉，相互扶持，互相鼓勵；她覺得這件事情很有意思，也讓很多人對政治更有期待。大家希望選舉不是只有攻擊、輸贏，也希望可以談一座城市的方向，用比較正面、有期待、有希望的心情，談我們想要的未來。

蔡英文表示，新北市很大，所以新北這一艘船，準備得早，啟航得早；而巧慧也比別人都還要認真，提早開始準備。蘇巧慧已經花了800多天，把自己的船準備好，也把他的船員找好，甚至連他的船隊也組好了。

「蘇巧慧的船，已經打造好，而且已經出發了。現在洋流來了，我們順著洋流，就可以走得更穩、更快、更有力。」蔡英文說，但是她要提醒大家，越接近最後一段路，越不能鬆懈。有風的時候，船反而更要掌穩方向；越接近目的地，越要小心、越要專心。

蔡英文表示，選舉也是一樣。我們要有信心，但是不能大意。我們可以期待勝利，但是要戒慎恐懼，一步一步穩穩地走好。我要拜託新北市的大家：市長支持1號蘇巧慧，讓我們一起結合這股洋流，把希望帶得更遠。

蘇巧慧 蔡英文 2026九合一選舉 新北市選舉 沈伯洋

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