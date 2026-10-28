聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安打夫人牌！沈伯洋談妻子參戰：意願最重要
台北市長選舉進入交戰，台北市長蔣萬安近期找太太石舫亘陪同掃街、上專訪，民進黨北市長候選人沈伯洋被問到此事，他說，重點是太太意願和是否自在，當候選人的家人都很辛苦。至於沈是否會找太太輔選，他說，目前沒有討論到。
沈伯洋說，這是蔣市長個人選擇，家人要不要出場、一起受訪，只要蔣萬安的太太覺得自在，且重點是太太的願意比較重要。尤其是當候選人的家人都很辛苦，「出來輔選一定是辛苦，希望體恤他們辛勞。」
至於是否也會找太太曾心慧一起掃街。沈伯洋說，上次和太太一起去新竹市輔選候選人莊競程，是因為兩人的太太的名字都是「心慧」所以比較個案，沒有討論到要出來輔選。
另外，媒體問到昨天團隊釋出新的競選廣告，不過藍營議員則說，影片中道路平坦好騎自行車，是要歸功於蔣萬安。沈伯洋說，目前影片釋出是30秒短版，之後還會有好幾個版本，很高興大家喜歡影片。至於台北市騎腳踏車有順和不順的地方，從YouBike到自行車道，都是歷任市長一步步規畫，「我們是關心不順的地方。」
沈伯洋說，因為是拍影片，不會去挑不好的地方拍影片，但自己喜愛騎腳踏車，過程中有不連貫、上上下下的坡道，所以在兩、三個月前就曾提出相關政策，這也牽涉到無障礙、輪椅、娃娃車等，希望未來市府能以此服務人民。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。