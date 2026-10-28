蔡易餘成立阿里山後援會 吳品叡東石懇託拜票

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘與阿里山鄉長高瑞芳等人今天成立阿里山鄉後援會；國民黨支持的無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡今天開啟東石鄉的行程，向鄉親懇託拜票。

蔡易餘今天成立阿里山鄉後援會，爭取連任的鄉長高瑞芳與村長代表、鄒族鄉親，致贈以聖山塔山為意象的手工雕刻山豬；出席的民進黨籍立委伍麗華也致贈獵人包給蔡易餘，祝福可以帶著勇氣向前。

蔡易餘透過新聞稿表示，阿里山是嘉義縣18鄉鎮市中幅員最廣、地勢最高的鄉鎮，有豐富多元的鄒族文化，也有阿里山森林遊樂區，是嘉義最大的寶藏。未來接棒縣長翁章梁後，將延續定期上山聽取民意的做法。

蔡易餘說，阿里山鄉村長與地方代表反映最多的就是交通，目前道路最多只容7人座車輛通行，中型巴士無法進入，限制民宿與部落旅遊的發展，未來會和當地民眾、鄒族朋友一起討論，在阿里山公路重要彎道節點進行拓寬，讓中型巴士可以進入部落，讓阿里山觀光再升級。

吳品叡昨天完成嘉義縣長選舉號次抽籤後，今天就開啟東石的懇託拜票行程，她認為沒有任何後路，只有勇往直前，並透過臉書（Facebook）表示，「這次翻轉成功，全台灣的人將會重新看待嘉義18個鄉鎮，嘉義是你我心中，永遠的民主聖地，我始終相信」。

吳品叡在競選總部成立時重申縣政藍圖政見，未來將以具體政策照顧不同世代，包括推動65歲以上長者健保費補助、敬老卡提高至1500點並擴大用途；增加公共托育據點及彈性托育服務；成立青年發展中心，協助青年返鄉、就業及創業；同時推動教育、農業、產業與防災升級。