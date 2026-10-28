影／綠營台中選情加溫！何欣純籲選民 1128踴躍投票衝高勝算

民進黨台中市長候選人何欣純今天表示，與對手的民調差距確實越來越小、甚至在誤差範圍之內，但民調數據僅供參考，最重要的關鍵依然是 11 月 28 日的投票結果，呼籲選民屆時踴躍投票。

何欣純今天下午前往龍井區進行車隊遊行，行前對於媒體提及若當選台中市長後，立法院副院長江啟臣可能面臨的政治動態以及其稱此為「假議題」的說法，何欣純回應指出，立法院副院長的選舉由全體立法委員互選產生，並非誰當選地方首長就能自動接任。

何欣純強調，立法院內確實有人積極尋求支持，但江副院長不應自行斷定這是假議題，並質疑對方是否已取得黨內全體立委的共識、能獨自一人下此定論。 何欣純重申，自己對選情充滿信心，相信台中市民會做出最好的選擇，並呼籲支持者持續給予熱情支持，凝聚勝選氣勢。