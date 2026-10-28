選前之夜沒搶下凱道 沈伯洋坦言同仁「有點沮喪」

年底九合一縣市長選戰倒數31天，北市藍綠兩黨凱達格蘭大道11月27日、選前之夜的路權於今凌晨開放申請。民進黨北市長候選人沈伯洋今下午受訪透露，競辦同仁昨天半夜要搶路權，但沒有搶到，有點沮喪，但有沒有搶到場地的舉辦作法，請大家拭目以待。

沈伯洋說，其實今天競總同仁沒有睡好的原因，是因為昨天到半夜大家要搶凱道路權，但是沒有搶到「這陣子要搶什麼，在前一、兩個禮拜大部分都搶不到。」大家都非常努力，但有點沮喪。

不過，他說，沒有搶到場地，有沒有搶到的作法，所以請大家拭目以待，還是有辦法做各式各樣活動。

民進黨北市議員洪健益說，自己從謝長廷競選台北市長時觀察到，選前之夜沒有一次在野黨有搶到凱道，「如果能搶到真的機率是微乎其微。」

他說，畢竟凱道舉辦選前之夜，會是容納人數最適合、方便的場所。不過，之前沈伯洋競選成立的北平東路也不錯，但就得考量到人潮、車流問題；另外，他也提到台北市政府廣場前，或者是堤外場所，但就要看主責機關台北市府能夠開放的路權。