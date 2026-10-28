即時短評／新北選戰由冷轉熱 蔡英文、侯友宜兩張主委王牌拚組織戰

新北市長選戰倒數一個月，號次抽籤過後，藍綠陣營明顯加快腳步。李四川今天首度站路口拜票，串聯全市29區議員候選人同步出擊；蘇巧慧則找來前總統蔡英文陪同參香、掃街。從大型造勢、政策攻防到如今密集深入基層，選戰逐漸由冷轉熱，也正式進入最後階段的組織動員戰。

藍綠各有一張主委王牌。蔡英文接下蘇巧慧競總主委，侯友宜則擔任李四川競總主委，兩人不只是站台助選，更肩負整合地方組織、催出選票的任務。蔡英文曾在2010年參選新北市長，如今以卸任總統身分重返新北選戰；侯友宜則深耕新北多年，握有執政累積的地方人脈與基層網絡，兩人各有不同的政治資源。

李四川今天一早串聯全市29區議員候選人同步站路口拜票，隨後與侯友宜一同前往板橋接雲寺參拜；蘇巧慧則由蔡英文陪同走訪蘆洲湧蓮寺、保和宮。兩張主委牌同日出擊，侯友宜要將地方執政優勢延續到李四川身上，蔡英文則試圖帶動綠營支持者的熱情。隨著選戰進入最後一個月，兩人能否發揮母雞帶小雞的效果，帶動市長與議員選情，將是接下來的觀察重點。

蔡英文今天提醒，選戰愈接近最後階段，愈不能鬆懈，「有信心但不能大意，可以期待勝利，但要戒慎恐懼」。這番話也點出最後一個月的共同課題，支持者再熱情、造勢場面再盛大，終究都得轉化成投票日當天的一張張選票。

新北幅員廣大，29區選民結構與地方政治生態各有不同。最後一個月，藍綠除了鞏固既有支持者，還得爭取尚未表態的選民，如何催出投票率、讓地方組織發揮作用，同時避免選戰最後階段出現失誤，都是考驗。兩張主委王牌能發揮多少效果，最終仍要看各自能否把聲量化為實際選票。