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即時短評／新北選戰由冷轉熱 蔡英文、侯友宜兩張主委王牌拚組織戰

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午在前總統蔡英文（中）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，受到民眾熱情歡迎。記者蘇健忠／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午在前總統蔡英文（中）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，受到民眾熱情歡迎。記者蘇健忠／攝影

新北市長選戰倒數一個月，號次抽籤過後，藍綠陣營明顯加快腳步。李四川今天首度站路口拜票，串聯全市29區議員候選人同步出擊；蘇巧慧則找來前總統蔡英文陪同參香、掃街。從大型造勢、政策攻防到如今密集深入基層，選戰逐漸由冷轉熱，也正式進入最後階段的組織動員戰。

2026九合一選舉

藍綠各有一張主委王牌。蔡英文接下蘇巧慧競總主委，侯友宜則擔任李四川競總主委，兩人不只是站台助選，更肩負整合地方組織、催出選票的任務。蔡英文曾在2010年參選新北市長，如今以卸任總統身分重返新北選戰；侯友宜則深耕新北多年，握有執政累積的地方人脈與基層網絡，兩人各有不同的政治資源。

李四川今天一早串聯全市29區議員候選人同步站路口拜票，隨後與侯友宜一同前往板橋接雲寺參拜；蘇巧慧則由蔡英文陪同走訪蘆洲湧蓮寺、保和宮。兩張主委牌同日出擊，侯友宜要將地方執政優勢延續到李四川身上，蔡英文則試圖帶動綠營支持者的熱情。隨著選戰進入最後一個月，兩人能否發揮母雞帶小雞的效果，帶動市長與議員選情，將是接下來的觀察重點。

蔡英文今天提醒，選戰愈接近最後階段，愈不能鬆懈，「有信心但不能大意，可以期待勝利，但要戒慎恐懼」。這番話也點出最後一個月的共同課題，支持者再熱情、造勢場面再盛大，終究都得轉化成投票日當天的一張張選票。

新北幅員廣大，29區選民結構與地方政治生態各有不同。最後一個月，藍綠除了鞏固既有支持者，還得爭取尚未表態的選民，如何催出投票率、讓地方組織發揮作用，同時避免選戰最後階段出現失誤，都是考驗。兩張主委王牌能發揮多少效果，最終仍要看各自能否把聲量化為實際選票。

板橋接雲寺建寺170周年祈福法會，國民黨新北市長候選人李四川今天上午隨同新北市長侯友宜前往參拜感謝慈悲濟世。記者王長鼎／攝影
板橋接雲寺建寺170周年祈福法會，國民黨新北市長候選人李四川今天上午隨同新北市長侯友宜前往參拜感謝慈悲濟世。記者王長鼎／攝影

侯友宜 蔡英文 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 選情評論

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