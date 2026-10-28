再破圈！接受沈春華專訪 沈伯洋坦言：知名度沒蔣萬安高

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」，帶動專訪節目點閱收視，據傳沈伯洋明將接受主持人沈春華專訪，此舉也被視為再度破圈。沈伯洋今下午在立法院受訪表示，知名度沒有台北市長蔣萬安高，所以藉由每次專訪讓更多人認識。

沈伯洋預計將接受沈春華主持的「發生沈麼事」，該頻道是在YouTube和Podcast上架。節目透過訪問不同領域的專業人士，帶聽眾了解跨世代觀點，發掘來賓的人生故事和抉擇。也主打受訪者人生中突然卡住、轉彎、做選擇的關鍵時刻。確實符合從學者踏入政壇再到投身這次北市長選舉的沈伯洋。

特別的是，沈春華除了專業主播、主持人形象外，由於成長於高雄，也曾傳出國民黨在2009年、2020年高雄市長補選時詢問意願等。因此，沈伯洋此次接受採訪時，也被視為再度破圈，搶攻藍營受眾。

沈伯洋說，在接受專訪時，沒有想過破不破圈，只要有節目邀訪，時間能安排就盡量去，畢竟知名度沒有蔣萬安高，所以藉由每次專訪可以讓更多人認識他。