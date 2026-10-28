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中選會爆個資外洩 沈伯洋：盡速釐清事實建立政府信任

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋下午指出，事前預防，一定程度的資安演練、定期針對漏洞檢討比求償重要。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋下午指出，事前預防，一定程度的資安演練、定期針對漏洞檢討比求償重要。記者胡經周／攝影

中選會今被爆出個資外洩，包含台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋等身分證字號都遭公開。沈伯洋今在立法院受訪表示，呼籲中選會將已知事實、尚未釐清的事實說明清楚，尤其民眾的諸多資料都在政府端，政府信任需要被維護建立。

2026九合一選舉

台灣前進陣線今天表示，中選會先前上線的「公職候選人財產申報系統」爆出個資外洩，該網頁背景資料夾帶全國1573位直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包括台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋都在其中。

沈伯洋說，個資外洩一直都是嚴重問題，即使有做過加密處理，不代表外洩變得不嚴重，現在重點是要知道整個事件經過。雖然中選會已有說明，但如果能告訴大眾，已知事實有哪些？還沒釐清事實有哪些？幾天之內能公佈給國人並盡快說明。

他強調，這個不是只有候選人，一般人民的資料很多都是在政府端，政府信任需要被維護建立，希望能盡速說明。

媒體問到是否求償，以此要求中選會更謹慎處理。沈伯洋說，重點不是求償，求償是事後處理，不希望事情都發生到已經外洩、事後處理方式，而是預防，一定程度資安演練、定期每個月新的漏洞，公務機關做好防護措施，這幾件事情比較重要。

2026九合一選舉 沈伯洋 個資 中選會

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