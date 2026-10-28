被藍綠排擠邊緣化？ 葉竹林批民調操作製造澎湖藍綠對決假象

澎湖縣長選戰進入倒數，無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林於今天邀請前「菱傳媒」董事長施威全解析選舉民調可能存在的問題，葉竹林痛批，部分選情報導刻意淡化甚至排除無黨籍候選人，製造藍綠對決假象，企圖影響選民判斷，呼籲澎湖鄉親不要被未經充分檢驗的民調數字牽著鼻子走。

葉竹林表示，自己就是過去選舉民調爭議的受害者，近來甚至有高雄鄉親向他反映，網路新聞幾乎只看到藍綠候選人，卻鮮少出現他的相關資訊，令人質疑是否有人刻意將無黨籍候選人排除在選情討論之外。

葉竹林質疑，國民黨透過媒體發布的部分選情數字，未充分揭露調查方法及相關資訊，卻被包裝成具有代表性的民調結果，營造選舉只剩藍綠競爭的印象，選舉應該比政策、比能力，而不是比誰比較會操作民調。

前澎湖縣議長鄭永發指出，2022年澎湖縣長選舉就曾出現爭議民調，如今又出現呈現葉竹林支持度大幅落後的數字，讓他高度懷疑是否有人試圖藉此影響選情。

他指出，第一線的民意反應與部分媒體呈現的支持度落差顯著，且近期不同陣營流傳選情數字差異甚大，其中一組數字顯示三名主要候選人支持度分別為吳淑瑾35%、葉竹林33%及陳振中30%，與國民黨發布一面倒的資訊截然不同。

施威全分析民調可能存在的完全捏造、調查過程無法檢驗及抽樣取樣有問題等3大問題，部分媒體報導僅引用政黨所稱民調結果卻未完整揭露，是否符合規定值得主管機關釐清，一次民調不代表選情定局，選民應先了解民調究竟問了誰、怎麼問、如何計算。

葉竹林同時宣布聘任施威全擔任「縣政願景顧問」，期盼借重其行政、新聞傳播及兩岸事務等專業經驗，協助澎湖未來的縣政規畫與發展，持續延攬不同領域人才，為澎湖的觀光、產業與交通提出具體政策方向。