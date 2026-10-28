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影／中選會爆候選人個資外洩 沈伯洋：應針對漏洞檢討
台灣前進陣線今天舉行記者會，揭露中央選舉委員會「公職候選人財產申報系統」網站的網頁背景資料裡夾帶全國上千名候選人的身分證字號，任何開啟查詢頁面的民眾都能透過瀏覽器取得。
時代力量台北市士林北投議員候選人謝閔弘表示，依《公職人員財產申報法》，縣市長、議員候選人申報的財產須上網公開，但台灣前進近日發現，中選會公開的不只是財產，民眾開啟查詢頁面時，網頁會在背景載入整份資料，畫面上雖然只顯示姓名、選區，資料裡卻逐筆列出每位候選人的身分證字號，涵蓋縣市長候選人81人、議員候選人1,492人，連台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋都在其中。呼籲中選會應立即依法通知候選人、通報主管機關，並全面調查究責、公布檢討報告。
身為當事人的民進黨台北市長候選人沈伯洋下午指出，一般人民的資料也都在政府端，大家對政府的信任需要維護跟建立，希望能有更深度的處理；至於身為當事人。是否會透過個資法求償？沈伯洋表示，重點不是求償，求償是事後處理，不希望已經外洩了，再來事後處理，應該是要預防，要一定程度的資安演練、定期針對漏洞檢討比較重要。
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