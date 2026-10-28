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沒搶到凱道！沈伯洋選前之夜場地確定 將在北平東路籌備嘉年華式活動
民進黨台北市長候選人沈伯洋團隊今天敲定，選前黃金周與選前之夜預計都會到競選總部周圍、北平東路舉辦活動；沈團隊表示，籌備活動的心意跟創意，會做到最好，替大家籌備像是嘉年華式的活動。
沈伯洋競選總幹事吳思瑤表示，理想當中的場地是凱道，沒有搶到很可惜，真的是秒殺，這些場地都非常熱門，敬請大家期待，團隊會努力克服各項場地使用上的障礙做到最好。
關於選前黃金周末，是否雙北要一起舉辦活動？吳思瑤說，目前跨縣市的合作造勢、政策串聯都在積極溝通，尤其雙北最近，是不是能夠利用黃金周彼此已經租借的場地互相調整運用，也是方案之一。
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