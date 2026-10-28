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藍中常委曝司法干擾選舉掀寒蟬效應 動員只能發5顆餃子

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

台北市長選戰升溫，國民黨主席鄭麗文今在中常會表示，隨著選舉愈趨緊密，許多民調結果讓支持者感受到危機意識，反而激發熱情與投票意願；有中常委則提及，基層司法與檢調單位針對賄選的認定標準混亂，導致地方產生嚴重的寒蟬效應。

2026九合一選舉

國民黨文傳會主委陳以信在中常會後轉述，有中常委在會中指出，目前部分地區需要大家更加努力輔選，也希望鄭麗文能多用電話親自拜託地方重要人士。鄭麗文表示，非常願意親自致電地方重要人士，以協助強化地方選戰組織。

陳以信說，目前公投宣講部分，已組織青年團隊下鄉宣講，兩周前舉行記者會，效果相當顯著，各地幾乎跑場不及，團隊希望招募更多年輕朋友加入以擴大編制，反應極佳。

另外，陳以信提到，有中常委提及地方選舉亂象百出，基層司法與檢調單位對賄選的認定標準相當混亂，導致地方產生嚴重的寒蟬效應。例如參加動員活動離開時，在車上發放點心竟然只能夠發5顆餃子，這樣才不會超過30元，「這種選舉怪象，實際上已在發生。」民進黨政府透過司法干擾選舉，對民主發展並非好事。

也有中常委表示，立法院黨團提出普發2萬元提案已逕付二讀，原則上可在選前三讀表決。此提案在地方獲得很好的迴響，國民黨主張利用今年超徵稅收來普發2萬元，完全不需舉債；相較於民進黨明年度總預算仍需舉債1791億元，才是真正的「債留子孫」。

該名常委表示，在地方上宣傳很簡單，「支持國民黨就發3萬元（國民黨2萬＋民進黨1萬），支持民進黨就只有1萬元」，這套宣傳在地方獲得非常正面回應，希望黨中央加強推廣。

此外，針對監票事宜，陳以信說，全國共1萬8244個投開票所，希望每一個投開票所都有至少兩到三位監票志工。選前將辦理超過200場講習及教育訓練，黨中央當天也將成立危機處理中心，並在民進黨執政縣市重點監票。他呼籲所有關心選舉投票公正的朋友加入志工團隊，一起來監督這一場選舉。

司法 鄭麗文 陳以信 2026九合一選舉 中常會 國民黨

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