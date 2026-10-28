賴總統：選戰最後一個月 慎防中國對台灣選舉進行認知作戰

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，距離地方選舉投票日，只剩下最後一個月，要提醒選戰越接近最後階段，越要提高警覺，慎防中國對台灣選舉進行認知作戰，以及透過黑幫或在地協力者介入選舉等行為。

賴總統指出，根據國際組織及專家學者過去提出的警示，中國介入台灣選舉的手法，已不再侷限於傳統的政治宣傳，更可能結合人工智慧、跨境鎮壓與協同網軍等手段，形成更複雜的複合式威脅。

賴總統說，中國介入台灣選舉的目的，除了試圖直接改變投票結果，更可能藉由散布不實訊息、激化社會對立、煽動群體仇視，逐步侵蝕社會大眾對民主制度的信任。

賴總統表示，要提醒所有黨公職及候選人團隊，對於選情不要過於樂觀、應該謹慎以對，面對各種可疑訊息與介選風險，務必積極向民眾傳遞正確資訊，透過理性溝通與事實查證，避免不實訊息擴散，共同守護台灣民主選舉的公平與公正。

賴總統指出，政治治理始於地方，唯有地方政治健全發展，才能夠奠定良好的國家治理基礎，進入選舉最後衝刺，希望所有民進黨提名的候選人及團隊，都能保持積極穩健的步伐，持續與選民交流，以理性、正向的態度，清楚闡述政見願景，讓人民充分了解候選人的治理理念，做出最符合家鄉未來發展的選擇。

賴總統說，也要呼籲所有關心家鄉、期待家鄉改變與進步的民眾，尤其是在外工作、求學的遊子們，都能提前規畫行程，在11月28日投票日返家，為家鄉的未來投下神聖的一票。地方政治的每一步，都與人民的生活息息相關，只要地方政治每踏出正確的一小步，不斷地累積，國家才能持續向前邁進。