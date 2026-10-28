蔣萬安「台北安可大舞台」挨轟抄襲？葛如鈞嗆：不要以為肥皂你發明

年底選戰倒數31天，台北市長蔣萬安競選辦公室今推出「台北安可大舞台-市民也上台」，卻遭網友質疑是復刻對手沈伯洋的實體肥皂箱？對此，立委葛如鈞今天在發布會上反擊，表示肥皂箱都不是第一次出現在競選中，候選人不要有「北韓習氣」，覺得什麼都是他發明？

葛也暗批對手沈伯洋的HEART政策島說，「不要認為太陽是你升起的，不要以為肥皂是你發明的」，希望有一個正向選舉，歡迎比較，要比的是比創意、比政績、比落實，不要一個浮空的島嶼，實現願景的就是蔣萬安市長，就是蔣萬安的Power，「市民要的是誰讓台北更好，而不是誰讓台北更卡。」

蔣萬安競選辦公室今天舉辦「台北安可大舞台-市民也上台」發布會，蔣競辦運用AI協作，將台北市長蔣萬安先前提出的松山機場遷建AI園區構想，建構未來台北市的城市願景，並且結合許多網友阿宅的創意，製作「台北安可大舞台」，民眾可以透過這個平台，透過線上3D體驗台北市建設，包括騎乘UBike暢遊台北街頭；還有虛擬蔣萬安在線上與市民互動；更有未來台北城市2033、2070年等的願景想像。

科技立委、蔣競辦SI總幹事葛如鈞表示，市民朋友的各種感受都是最重要，透過遊戲、網頁、各種活動跟市民朋友一起互動，是民主社會競選溝通的方式。對於有網友質疑抄襲沈伯洋的實體肥皂箱？葛說，這不是任何人的專利，肥皂箱也好，都不是第一次出現在競選中，並反嗆候選人不要有「北韓習氣」，覺得什麼都是他自己發明的？太陽也是他升起的？這樣就不好了。

葛如鈞說，運用網頁、網站的技術，他十月就第一次提出，網站都還在，對手在說別人抄襲之前，是不是要先搞清楚時間軸、時間序？

葛如鈞表示，這個AI的協作，其實他在台北市長蔣萬安10月8日宣布AI園區想法後，他就已經有靈感，10月9日開始跟AI協作、10月10日第一版上線、10月11日公告在他科技立委粉絲專頁上，那一次有非常多網友給予加油鼓勵。

葛說，那一天開始，就開始規畫更多3Ｄ網頁網站技術，過程中也看到競爭對手，也有利用跟他們一樣的方法，做出這樣的3D網頁，AI人人可以用，但他用更多網友的提議政見，做出許多蔣萬安政績的創意平台，今天提出的十個網友舞台，都還是鳳毛麟角，大約花一周時間才將大舞台建設起來，都是市民共創，過程中沒有任何費用產生，也沒有商業機制，是市民自我感受的呈現。