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澎湖選戰激烈 無黨籍葉竹林痛批「民調製造藍綠對決假象」

中央社／ 澎湖縣28日電
圖／取自葉竹林臉書
圖／取自葉竹林臉書

澎湖縣長選舉激烈，無黨籍縣長參選人葉竹林今天痛批，部分民調或選情刻意淡化或排除無黨籍參選人，製造藍綠對決假象，企圖影響選民判斷，呼籲鄉親相信自己，不要被誤導。

2026九合一選舉

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林今天召開「防範選舉奧步暨縣政願景顧問聘任記者會」，邀請施威全現場解析選舉奧步與民調可能存在的問題。

擔任葉竹林競選總部主委的前澎湖縣議長鄭永發說，2022年澎湖縣長選舉，國民黨在封關前的民調說，賴峰偉38%，葉竹林只有17至19%，造成選票無效不投，但當年開票結，綠、藍、無黨3位參選人得票都是在30%以上，呼籲鄉親不要被誤導。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 葉竹林 民調

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