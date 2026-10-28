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賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金稱依法辦理 柯志恩競辦批：永遠講不明白

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨團舉行「昔日門生變雲豹門神？！勞工之子原來是光電立委」記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、台北市議員柳采葳及國民黨前發言人楊智伃出席。圖／國民黨團提供
國民黨團舉行「昔日門生變雲豹門神？！勞工之子原來是光電立委」記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇、台北市議員柳采葳及國民黨前發言人楊智伃出席。圖／國民黨團提供

選戰剩一個月，民進黨市長候選人賴瑞隆今遭控與雲豹能源集團關係密切，曾收受300萬元政治獻金，質疑是「雲豹國會門神」。賴瑞隆對此回應，政治獻金均依法辦理；柯志恩競辦批評，賴瑞隆質疑別人時要求說清楚，遇到自己爭議卻始終「講不明白」。

2026九合一選舉

國民黨立法院黨團召開記者會，指2020年立委選舉期間，收受雲豹、永鑫集團相關人士合計300萬元政治獻金，還曾引進雲豹能源在立法院設置光電板，為光電業者發聲、推動修法，質疑政治獻金與問政作為是否涉及利益關係，要求賴瑞隆向選民說清楚。

賴瑞隆上午出席鳳林國小新建校舍動土典禮，受訪強調政治獻金均依法辦理，台灣是法治國家，有問題就依法處理。

柯競辦批評，賴瑞隆過去質疑別人時，都義正嚴詞地要求別人「說清楚」，但自己遇到爭議時，卻永遠「講不明白」。

柯競辦指出，賴瑞隆先前收受五互集團負責人陳秋白政治獻金，為何沒退還都還沒說清楚，現在又被爆出收受雲豹集團從公司到高級主管「化整為零」的12筆、共300萬元的政治獻金，這樣的捐款「手法」少見，要求賴瑞隆立即向高雄市民說明，與五互集團及雲豹集團的關係，不要再以「依法辦理」模糊帶過。

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