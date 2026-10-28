快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

昨天才抽號次 北市議員候選人陳重文又遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

選前之夜凱道路權蔣萬安搶到了 沈伯洋陣營精銳盡出徹夜搶仍落空

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左二）10月4日在北平東路舉辦競選總部成立大會。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左二）10月4日在北平東路舉辦競選總部成立大會。聯合報系資料照

年底九合一縣市長選戰倒數31天，北市藍綠兩黨凱達格蘭大道11月27日、選前之夜的路權於今凌晨開放申請。據了解，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安搶下；民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤今受訪表示，沒搶到就是運氣；但基調是會舉辦活動，無論場地在哪，都希望支持者前來。

2026九合一選舉

吳思瑤表示，派出精銳、搶幾十年場地的高手徹夜搶，但沒有搶到凱道「沒搶到就是運氣。」記者也問到11月26日等其他天是否有搶到凱道？吳思瑤說，前九天、十天的場地都是被秒殺。

不過，吳思瑤強調，目前基調就是會舉辦相關活動，無論場地在哪，希望支持者能夠前來，心意和誠意都不打折。至於是否在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦？吳思瑤說，「北平東路是可以運用的場地之一。」

沈伯洋 選前之夜 2026九合一選舉 台北市選舉 凱道 蔣萬安 吳思瑤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

20歲首投族幫蔣萬安抽籤遭側翼出征 沈伯洋回應了

幫蔣萬安抽籤大學生Yakira遭出征 藍憂寒蟬喊話沈伯洋：出來遏止

蔣萬安借國中辦競選活動遭質疑 藍：未違反行政中立

選戰抽籤 台北高雄都出現③⑤對決

相關新聞

選前之夜在凱道！蔣萬安陣營投票前拚場...藍營已借到11月27日凱道

年底選戰倒數31天，台北市長選戰「選前之夜」場地大戰提前開打，往例最搶手的凱達格蘭大道路權，30天前開放申請，據了解，藍營已搶下11月27日「選前之夜」的凱道路權租借，市長蔣萬安將站上凱道，激發出藍軍支持者士氣。

【重磅快評】出征女大生 喚醒沈伯洋那段不順的記憶

台北市長選舉號次抽籤，藍綠陣營都推派代表抽號次，台北市長蔣萬安由首投族「市長獎女孩」Yakira抽號次卻遭網友出征，指她談話像背稿，還曾隨大九學堂赴陸交流使用「島內」字眼，沈伯洋由「市民主委」Lydia Lin抽號次則是一面倒溫馨甜美評價。青鳥不察，民進黨人也不避諱使用「島內」詞彙，恣意網暴首投族已摧毀沈伯洋苦心營造的暖男形象。

沈伯洋民調微幅領先 藍委：花車效應 蔣萬安遭國家資源霸凌、扭曲

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以4成5支持率，微幅領先台北市長蔣萬安4成1。台北市長蔣萬安文宣總幹事、藍委牛煦庭說，聯合報民調有樂隊花車效應，蔣陣營26日開始造勢，現在他們選戰作動開始，有信心把數字追回來；台北市長蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強則說，壞消息是洋流還是很強大，他們危機還沒有解除。

聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

澎湖選戰激烈 無黨籍葉竹林痛批「民調製造藍綠對決假象」

澎湖縣長選舉激烈，無黨籍縣長參選人葉竹林今天痛批，部分民調或選情刻意淡化或排除無黨籍參選人，製造藍綠對決假象，企圖影響選...

賴總統：選戰最後一個月 慎防中國對台灣選舉進行認知作戰

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，距離地方選舉投票日，只剩下最後一個月，要提醒選戰越接近最後階段，越要提高警覺，慎防中國對台灣選舉進行認知作戰，以及透過黑幫或在地協力者介入選舉等行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。