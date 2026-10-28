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選前之夜凱道路權蔣萬安搶到了 沈伯洋陣營精銳盡出徹夜搶仍落空
年底九合一縣市長選戰倒數31天，北市藍綠兩黨凱達格蘭大道11月27日、選前之夜的路權於今凌晨開放申請。據了解，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安搶下；民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤今受訪表示，沒搶到就是運氣；但基調是會舉辦活動，無論場地在哪，都希望支持者前來。
吳思瑤表示，派出精銳、搶幾十年場地的高手徹夜搶，但沒有搶到凱道「沒搶到就是運氣。」記者也問到11月26日等其他天是否有搶到凱道？吳思瑤說，前九天、十天的場地都是被秒殺。
不過，吳思瑤強調，目前基調就是會舉辦相關活動，無論場地在哪，希望支持者能夠前來，心意和誠意都不打折。至於是否在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦？吳思瑤說，「北平東路是可以運用的場地之一。」
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