選戰倒數1個月！陳亭妃車隊掃街展開陸戰 曝光下一步力拚選前催票

2026九合一大選邁入倒數1個月，選情也逐漸白熱化，民進黨台南市長候選人陳亭妃今下午與第九選區黨籍候選人林依婷、李啟維、周麗津、呂維胤等人車隊掃街，展現母雞帶小雞氣勢。陳亭妃強調，後續將以團結作戰、深入基層為主軸，「把支持變成選票，才是最重要的。」

陳亭妃表示，隨著台北市長候選人沈伯洋的洋流效應，選民也逐漸會去聆聽並了解各地候選人的政見；台南擁有400年歷史文化底蘊，南區、安平區更有豐富的歷史文化資產與運河百年風華，文化應成為城市發展的重要核心，此次與黨部主委林志展陪同4位南區、安平區市議員候選人車隊掃街，期盼透過紮實的政見，爭取台南市民的認同與支持。

她提到，接下來將與各選區議員候選人攜手車隊掃街，預計在11月3日車隊掃街告一段落後，進一步啟動鐵馬騎行深入各區，完成37區行動，傳達「行動政府」的理念，且此次更廣邀選區市議員候選人一同騎行參與，藉由不同角色的分工，展現團隊合作及深入基層的決心。

陳亭妃也透露，37區鐵馬騎行預計在11月27日下午3時30分集結在新營長勝營區，並舉辦選前大型造勢活動，透過活動呼籲支持者持續催票，將支持轉化為實際投票行動，並以團結力量爭取選戰勝利；選戰進入最後衝刺階段，除持續深入地方、傾聽市民心聲，也會陸續公布對台南未來政策規畫。