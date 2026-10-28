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江啟臣視察新社花海推觀光政策 喊話打造中台灣國際觀光樞紐

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2026台中國際花毯節將於10月31日登場，國民黨台中市長候選人江啟臣今親赴新社實地視察，並宣布「探索台中味、悠遊大台中」觀光政策。記者余采瀅／攝影
2026台中國際花毯節將於10月31日登場，國民黨台中市長候選人江啟臣今親赴新社實地視察，並宣布「探索台中味、悠遊大台中」觀光政策。記者余采瀅／攝影

2026台中國際花毯節將於10月31日登場，國民黨台中市長候選人江啟臣今親赴新社實地視察，並宣布「探索台中味、悠遊大台中」觀光政策，他提出觀光產業三軸轉型策略，將透過國際化、智慧化與永續化三大途徑推動發展，並藉此延伸出六大旗艦政見，欲將台中打造成為中台灣的國際觀光樞紐。

2026九合一選舉

江啟臣主張以中台灣治理平台為基礎，串聯彰化、南投、苗栗與雲林等地資源，透過產官學界合作推出黃金旅遊路線，讓旅客有更多元選擇。

江啟臣說，為建立國際觀光門戶，更需緊密串聯雙港與高鐵。高鐵台中站作為全台重要人流節點，應進一步將旅客導引至周邊縣市；同時市府須積極爭取具市場需求的國際航線與郵輪停靠，強化機場、港口與車站的交通接駁及多語服務，大幅提升國內外旅客的便利性。

為將龐大人流轉化為實質商機，江啟臣強調，應結合會展經濟與盛事經濟。會展產業每年帶動數百萬參觀人次，若能有效加乘各類體育賽事、大型展演與台中購物節，將其包裝為完整的套裝行程，勢必能創造更大經濟效益。

江啟臣提到，推動美食與夜間觀光同樣是關鍵。他期盼將「台中味」打造成國際品牌，串聯一中商圈、逢甲商圈、公益路及傳統市場等地豐富美食，並與夜間觀光深度整合，讓台中有效帶動地方消費。

面對數位浪潮，江啟臣認為，產業必須導入科技以推動智慧觀光。市府不僅應提供旅客多語言的AI智慧行程安排，更要制定明確指引手冊，協助廣大中小微型旅宿及餐飲業者善用數位工具輔助營運。

江啟臣 新社花海 觀光 2026九合一選舉 台中市選舉

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