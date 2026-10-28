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台北市長民調藍綠拉鋸 鄭麗文籲勿掉以輕心：全力以赴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（圖）下午出席主持國民黨中常會，面對最近兩份民調，台北市長蔣萬安民調一份微幅領先一份微幅落後，勉勵全黨同志仍要全力以赴。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席鄭麗文（圖）下午出席主持國民黨中常會，面對最近兩份民調，台北市長蔣萬安民調一份微幅領先一份微幅落後，勉勵全黨同志仍要全力以赴。記者蘇健忠／攝影

本報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋微幅領先台北市長蔣萬安4個百分點，但有五成滿意蔣萬安擔任市長的表現。國民黨主席鄭麗文表示，大家對蔣萬安的施政成績與市府團隊表現還是高度肯定，接下來更不能掉以輕心，呼籲支持者1128一定要投下神聖一票。

2026九合一選舉

鄭麗文今在中常會指出，26日蔣萬安競總成立大會非常成功，激勵全黨士氣，希望帶動全台灣的士氣。這幾天有出現幾個不同民調，離大家認知太遙遠的就不多提，但最近ETtoday和聯合報的民調都看到，蔣萬安和沈伯洋各有領先，的確相當靠近。

鄭麗文說，表示選戰最後剩下30天，已經進入倒計時、肉搏戰，她呼籲全黨要團結一致，首都聖戰，不管結果如何，看好度蔣萬安仍是遙遙領先，表示大家對蔣萬安的施政成績，市府團隊表現還是高度肯定，接下來選戰更不能掉以輕心，投票率非常重要。

鄭麗文說，這麼多年來，綠營支持者不管風吹日曬雨淋都會出來，國民黨支持者的文化比較不一樣，不管如何，大家1128一定要放下手邊工作，回到戶籍地投下一票，這是一場民主饗宴，大家不要缺席。

鄭麗文說，接下來是關鍵選戰時間，黨部全力配合支持所有競選總部候選人安排，全力輔選。她上任主席後，重新建立小組長基層團隊，對國民黨陸軍是非常戰力、組織強度的隊伍，令包括全台婦女組織、黃復興系統，社團和國民黨內宗教、醫療組織與百工百業社團，也都全力動員。

除了組織全力動員，鄭麗文說，固本會報已經辦過一輪，有些縣市還加碼，甚至為輔選民眾黨嘉義市長候選人，也辦超過百場客廳會，堪稱是地毯式全面動員，接下來30天，拜託全黨相關組織團隊要全部動起來，拉票、固票、催票。

鄭麗文提到，將成立全民監票系統，會事先幫大家訓練上課，過去曾發生選務爭議的屏東，已委請黃復興系統建立滴水不漏、強而有力的系統，這是一場不對稱戰爭、不公平選舉，希望守住最底線，不容許任何作弊可能，大家全力以赴，守住台灣，打贏選舉。

鄭麗文 民調 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋

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