選戰隔空交火！謝國樑嘆「花樣最多手段最狠」 童子瑋批：用胡說八道做競選主軸

基隆市長謝國樑今天舉天外天火災為例，指今年的選戰是他看過花樣最多，手段最狠的選舉方式。未來還會有很多花招跟伎倆，如對手民調拉近、拉平到小幅領先，支持者一定會眼花撩亂，懇請大家用選票支持他，讓基隆繼續向前。

基隆市議長童子瑋說，不曉得為什麼要在今天發表的競選影片裡面，用天外天的大火來影射，論述一些相關的陰謀論。市長的責任應該是把責任，還有事情查清，讓市民清楚的知道結果，而不是用這種胡說八道的方式，做競選主軸。

基隆市長選舉11月28日投票，謝國樑上傳影片到臉書粉絲頁向支持者喊話。他說，選舉到了最後階段，各種攻防、話術和操作難免接踵而來。有些人忙著製造聲量，有些人忙著政治攻防。他希望大家把目光放回基隆，看看這4年他和市府團隊做了什麼，也想想未來4年，基隆還能有什麼新的進步。

謝國樑表示，未來的一個月一定會有很多選舉策略、花招跟伎倆，尤其在民調方面，4年前的今天，他的團隊就踢爆了一個他認為有問題的民調。這個民調稱對手領先他3%，選舉投票結果是他領先12%，來回相差15%。

謝國樑預告，接上來他的民調會被拉近，會被拉平，最後會被對方小幅的超過，對手領先3到5%，其實都是選舉策略的一部分。

謝說，這場選舉是他看過花樣最多，手段最狠的選舉方式。30年沒發生過火災的天外天，那場回收床墊堆置區大火，有兩個獨立的燃燒區，真相到目前為止依然是毫無進展。懇請支持者在最後一個月團結在一起，努力獲得勝利。