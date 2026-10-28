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竹北市民也能提政見！邱臣遠推五大幸福藍圖、官網開放許願

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨籍新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今發布「竹北五大幸福城市藍圖」，涵蓋健康、交通、親子教育、科技治理及韌性城市。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨籍新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今發布「竹北五大幸福城市藍圖」，涵蓋健康、交通、親子教育、科技治理及韌性城市。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨籍新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今發布「竹北五大幸福城市藍圖」，涵蓋健康、交通、親子教育、科技治理及韌性城市，並同步推出政見官網，設置「市民政見」與「市民心願留言區」，邀市民直接提出政策建議、寫下對竹北的期待，共同參與城市藍圖規畫。

2026九合一選舉

邱臣遠今天偕競選總幹事翟本喬、發言人黃心愉召開記者會。他表示，竹北人口已突破22萬，是全台最年輕的城市之一，匯聚大量年輕家庭與科技人才，市民撐起台灣核心產業，城市也應以更完善的公共服務與生活品質回應市民。

「健康竹北」提出長輩「1268」照護方案，包括活動假牙最高補助6萬元、加碼50歲以上帶狀疱疹疫苗，並全額補助15至64歲市民每年3次心理諮商；另推動「雙水岸、雙中心」，打造興隆路河岸運動廊帶，並評估於世興體育用地導入運動科技醫學中心及兒童運動中心。

交通方面以大新竹「B・M・W」方案為主軸，增設智慧候車亭、擴大YouBike 2.0E，支持大新竹輕軌紅藍線整合，並推動國中小「一校一條」安全通學廊道。

親子教育部分，邱臣遠主張生育津貼加碼至每胎4萬元、增設市立兩歲幼兒專班，推動「竹北好孕包」及「周周有鮮奶」，並創辦「竹北科學節」。科技治理則鎖定東西區均衡發展，推動公有市場、竹北夜市現代化及「竹北探索護照」，帶動西區發展。

韌性城市方面，邱臣遠提出系統性整治鳳山溪、豆子埔溪，改善市區易積淹水點，並啟動「竹北C・A・R・E」頭前溪保育計畫；兩億元以上工程由市長親自列管，以數位儀表板公開進度，並提出「政見有財源、財政全透明、公帑不造神」三項財政紀律。

翟本喬表示，競選政見官網由他親自規畫設計，以「五大幸福城市藍圖」分類呈現各項政策，並特別設置「市民政見」與「市民心願留言區」，邀請市民提出對竹北的政策建議，寫下對生活、社區及城市未來的期待；團隊將定期彙整意見，作為政策精進及市政規畫參考，讓政見不只是候選人單向提出，而是由市民與團隊共同完成。

邱臣遠表示，將運用過去擔任新竹市副市長及代理市長的治理經驗，深化與新竹縣、市政府跨域整合，在竹北既有發展基礎上持續提升城市治理與生活品質。

民眾黨籍新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今發布「竹北五大幸福城市藍圖」，涵蓋健康、交通、親子教育、科技治理及韌性城市。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨籍新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今發布「竹北五大幸福城市藍圖」，涵蓋健康、交通、親子教育、科技治理及韌性城市。圖／邱臣遠團隊提供

民眾黨籍新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今發布「竹北五大幸福城市藍圖」並同步推出政見官網，設置「市民政見」與「市民心願留言區」。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨籍新竹縣竹北市長候選人邱臣遠今發布「竹北五大幸福城市藍圖」並同步推出政見官網，設置「市民政見」與「市民心願留言區」。圖／邱臣遠團隊提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 竹北 翟本喬 政見

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