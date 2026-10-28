選戰倒數1個月！彰化候選人搭萬聖節拚曝光 送芭蕉、辦後車廂派對

年底選戰進入倒數一個月，彰化候選人除了跑行程、拚組織，也搭上萬聖節熱潮，推出不同形式的活動。和美仁愛夜市將舉辦美式「Trunk or Treat」後車廂派對，結合變裝討糖、闖關遊戲及表演；彰化縣議員楊子賢則以公園送芭蕉、變裝站路口等方式與民眾互動，讓節慶活動成為選前街頭的特殊風景。

彰化縣大草原發展協會將於10月31日在和美仁愛夜市舉辦後車廂派對，首度將美式萬聖節玩法帶進彰化，規劃招募30台創意主題車廂，讓車主將汽車後車廂布置成萬聖節場景，並結合變裝討糖、闖關遊戲、校園及社區表演、兒童創意繪畫比賽與特色市集，活動免費入場。

民眾黨縣議員候選人蘇智弦表示，現場安排社區及校園表演、兒童創意繪畫比賽，希望讓孩子有展現才華的舞台，也增加家庭共同參與的機會。民眾黨縣議員候選人高采翎也指出，活動結合創意、親子、藝術與地方交流，希望讓地方有更多元的節慶活動。

此外，爭取連任的彰化縣議員楊子賢攜手西區市民代表候選人黃唯軒、東區市民代表候選人魏文彬，以「今日不搗蛋、元氣滿分」為主題，10月26日傍晚在延平、忠權及泰和公園發送新鮮芭蕉，打破萬聖節送糖果的傳統；27日至30日連續4天，三人也換上不同造型，在早晚交通尖峰時段現身彰化市各路口，向通勤民眾揮手問候。

楊子賢表示，希望透過輕鬆、親切的方式與民眾互動，讓公共服務更貼近日常。黃唯軒也說，希望以生活化、創新的方式接觸民眾；魏文彬則指出，看到民眾收到芭蕉時的笑容，讓團隊更有動力持續投入基層服務。

彰化縣大草原發展協會將於10月31日在和美仁愛夜市舉辦後車廂派對，民眾黨縣議員候選人蘇智弦（左）號召民眾參與。圖／民眾黨彰化縣黨部提供