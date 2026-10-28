黃世杰批桃園社宅零進度 市府駁社宅不是「今天宣布、明天入住」

2026桃園市長選舉，民進黨候選人黃世杰批評桃市府興建社宅零進度，市府都發局長江南志今強調建設本來就不是一蹴可幾，前期規畫與發包也很重要，呼籲停止政治抹黑。

江南志強調，社會住宅不是「今天宣布、明天入住」的建設，從土地取得、規畫設計、都市計畫及相關審查、工程招標，到實際施工完工，每個階段都需要時間與專業。評價社宅政策，不應只看任內完工多少戶，更必須檢視實際推動多少工程、完成多少發包，以及為下一個階段建立多少住宅供給量能。

江南志表示，社宅甚至可以說是跨越不同市長任期的長期工程，市府也從未否認前市府的努力，但所有成果應以一致客觀標準檢視，前市府8年完工3407戶、施工中967戶，合計4374戶，另有1631戶完成專案管理發包。張善政市長上任除落實前述1631戶的實質規畫設計及工程發包，也新增5026戶專案管理發包並預計年底前發包，相關工程持續推進，何來進度掛零之說？

江南志說，黃世杰僅擷取部分階段成果以偏概全，完全無視正在施工及已完成發包的建設，不僅違反公共工程常識，也對第一線推動社宅的專業人員不公平。反之，張市長目標一萬戶社宅已經拍板，未來4年還會再規劃44千多戶。社宅建設可以接受監督，進度也可接受大眾檢驗，但不能容許以錯誤數字否定實際成果，呼籲停止以政治抹黑取代事實，讓社宅政策回歸專業與市民的居住需求。