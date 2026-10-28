敬老卡變「出遊卡」！吳旭智推火車輕旅行 陪長輩安心趴趴走

國民黨籍竹北市長候選人吳旭智昨抽中1號，今天一早赴仁義市場報號次，發送整理敬老愛心卡資訊的拇指扇；有攤商反映「不會搭火車」，吳當場提出「搭火車輕旅行」構想，盼由市公所帶長輩實際搭車，熟悉敬老卡及乘車流程。

吳旭智昨天抽中1號後，騎腳踏車向市民報告號次，今天接續前往仁義市場，向攤商及採買民眾問好，並發送整理敬老愛心卡使用資訊的拇指扇。現場攤商熱情加油，還有人高喊「1號一定當選」。

走訪過程中，一名老闆拿到拇指扇後表示，資訊整理得很好，「但我們出門都要小孩帶，我們不會搭火車。」吳旭智當場回應，「未來旭智就來帶著大家搭火車輕旅行！」

吳旭智表示，敬老愛心卡可以協助長輩搭乘火車，但對不熟悉搭車流程的人而言，如何辨識方向、尋找月台、刷卡進出站，都可能成為出門的難題，因此除了整理資訊，更應有人實際陪長輩走一趟。

吳旭智提出「搭火車輕旅行」構想，未來由市公所結合里辦公處、社區關懷據點及志工，並與台鐵、縣府相關單位合作，規畫適合長輩的小團、短程行程，從竹北、六家等車站出發，將敬老愛心卡使用教學融入旅程，陪長輩練習進出站、辨識月台、確認班次及搭車返家。

他說，行程除安排景點，也要考量長輩步行距離、休息時間及車站無障礙設施，搭配大字版行程與乘車指引，盼透過實際陪伴，讓長輩逐漸熟悉搭火車方式，未來更有信心與親友自行出遊。

吳旭智表示，走進市場不只是報告抽中1號，也要聽見市民生活需求，希望從一把拇指扇、一段搭火車的對話開始，把市民心聲化為具體行動。

國民黨籍竹北市長候選人吳旭智昨抽中1號，今天一早赴仁義市場報號次，發送整理敬老愛心卡資訊的拇指扇。圖／吳旭智團隊提供