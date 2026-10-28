2026年台灣同志遊行本周登場 民眾黨議員候選人將組隊響應

第24屆台灣同志遊行本周登場，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨將會延續往年傳統，由黨公職及候選人組隊參加，從民眾黨前主席柯文哲擔任台北市長，再到民眾黨立法院黨團推動「人工生殖法」相關修法，都是希望透過完善的制度讓平權真正實現。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，針對2026年台灣同志遊行本周登場，黃國昌在會中表示，民眾黨長期支持性別平權，今年將以「彩虹停看聽，愛一路同行」的理念呼應遊行主題。

黃國昌說明，民眾黨將會延續往年傳統，由黨公職及候選人組隊參加，繼續與所有關心性別平權的朋友站在一起，「我們始終相信，每個人都有追求幸福、選擇自己生活方式的權利，也都應該受到尊重、被平等對待。」

黃國昌指出，民眾黨對於性別平權的支持，始終落實在具體政策與行動，從柯文哲擔任台北市長期間，台北市政府聲請同性婚姻釋憲、開放同性伴侶註記、保障社會住宅申請資格及行使醫療代理權等權益，再到民眾黨推動「人工生殖法」相關修法，都是希望透過完善的制度讓平權真正實現。

黃國昌表示，民眾黨希望傳達願意「停」下偏見、「看」見彼此不同的理念，並且用心傾「聽」每一個人的故事，「我們不一定能完全理解彼此的人生，也不需要對每件事情都有相同看法，但願意以理解取代批評，以尊重取代歧視」，平權這條路還有許多需要努力的地方，民眾黨會繼續努力，讓多元平等真正落實在台灣社會。

此外，針對民進黨官員與公職候選人接連爆發公器私用、違反利益衝突迴避及行政不中立等爭議，黃國昌批評，「民進黨沒有行政中立，只有行政包庇」，現在人民不禁要問，當台灣民主法治淪為以「有無民進黨黨證」作為違法究責的分界線，社會何來公平正義？

黃國昌說，為了偵辦在野黨的案件，檢調動輒大規模約談、搜索、羈押，國會觀察文教基金會董事長姚立明先前提出不實指控，民眾黨嘉義市長候選人張啓楷早已赴嘉義地檢署提告，「我們不敢奢求太多，只希望嘉義地檢署拿出偵辦在野黨案件50%的力氣偵辦！」

黃國昌表示，賴清德總統身兼國家元首與民進黨主席，對於接連爆發公器私用、行政包庇與司法雙標爭議，更應該以身作則公開表明立場，民眾黨要求主管機關依法徹查究責，絕不能放任行政機關替自家人護航。賴總統不要一邊高喊民主法治，一邊縱容綠色特權凌駕法律，讓國家機器淪為民進黨保護傘，耗盡台灣人民對司法所剩無幾的信任。