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基市長選戰辦辯論 謝國樑：留下選舉史紀錄 童子瑋：談理念及改善缺失

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天參加中廣節目「千秋萬世」，接受主持人王淺秋訪問。圖／千秋萬世節目提供
基隆市長謝國樑（左）今天參加中廣節目「千秋萬世」，接受主持人王淺秋訪問。圖／千秋萬世節目提供

基隆市長參選人謝國樑童子瑋，11月10日將在網路節目上「辯論」。謝今天表示，原訂4日辯論，童昨說那天不行，他才質疑童態度反覆，並經節目主持人協調改成10日。謝國樑強調，童子瑋只提這一天，他馬上答應，因為他希望促成這場辯論。

2026九合一選舉

童子瑋駁斥謝國樑今天的說法是「胡說八道」，指節目社持人提出辯論邀約，他立即回答「隨時歡迎」，後面就是敲時間的過程，不曉得謝國樑口中「先答應再反悔」的論述從哪裡來？把證據拿出來，不要再胡說八道亂抹黑。

匯流新聞網直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹昨晚說，剛敲定謝國樑和童子瑋11月10中午12時，進行網路直播辯論會。進行流程等細節，待進一步確認再公布。

謝國樑今天上午8時接受中廣節目「千秋萬世」主持人王淺秋訪問，王提及辯論話題。謝國樑說，參加2022年基隆市長選戰，他就希望跟當時的競選對手蔡適應辯論，但蔡沒答應。

基隆市選委會辦理2026年基隆市長選舉作業，調查公辦政見發表會形式。謝國樑說，他勾選辯論，但童不願意勾辯論。後來他發臉書，說這次選情、人選還算單純，一定要辯論。童可能被他逼急了，後來說要勾辯論。

謝國樑指出，美國期中選舉為例，參議員候選人政策辯論都很精彩。你要拿你的政策跟對手好好討論，所以他堅持要辦辯論。包括基隆捷運到底要不廢除台鐵，第二階段路線怎麼走，都是跟市民切身相關的政策，他身為市長不能夠回避。

謝國樑還提及網路節目辯論原定11月4號，童昨天表達說那天不行，他才質疑對手反覆。後來經主持人協調，改在11月10日。他不一定比較會講話，不一定會占上風，但他相對比較希望辯論，原因是要幫基隆的民主留下辯論記錄，他希望留下基隆市長選舉辯論這個記錄。

童子瑋除了反駁謝國樑指他態度反覆是胡說八道，並說希望在辯論會上，提出這幾年市政的一些疑慮跟問題，包含標案等等，自己（謝國樑）的市政問題自己面對。他也論述自己的市政理念，以及未來會如何改善這幾年的缺失。

基隆市長參選童子瑋今天表示，會在辯論會論述自己的市政理念，以及未來會如何改善這幾年的缺失。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選童子瑋今天表示，會在辯論會論述自己的市政理念，以及未來會如何改善這幾年的缺失。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

謝國樑 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉

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