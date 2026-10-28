蔡英文：把握洋流 盼蘇巧慧成首位女性新北市長

前總統蔡英文今天陪同蘇巧慧到蘆洲湧蓮寺及保和宮參香祈福時表示，現在逼近最後決戰時刻，當洋流來的時候要把握，希望蘇巧慧能成為第一位女性且是最棒的新北市市長。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選總部主委蔡英文今天陪同蘇巧慧到蘆洲拜廟，首先來到湧蓮寺參香並獲廟方主委陳宏昌接待及歡迎，隨後前往保和宮的路上，受到許多攤商及民眾歡迎，場面熱烈。

蔡英文在主持新北隊聯合號次推薦會時致詞表示，選舉只剩下31天，已經逼近最後的決戰時刻。很希望蘇巧慧能夠實現她2010參選新北市長沒有實現的夢想。她相信蘇巧慧能順利當選，成為第一位女性的新北市市長。

蔡英文表示，她相信蘇巧慧會是最棒的新北市市長。此時轉向蘇巧慧說，「我沒有冒犯妳爸吧？因為妳爸（蘇貞昌）不是新北市市長，是縣長（台北縣）」。這讓現場響起一片笑聲。

蔡英文表示，現在流行洋流，洋流是很厲害沒有錯，但是洋流的沈伯洋選舉方法是蘇巧慧教出來的。而洋流應該可以給蘇巧慧加油，讓新北的這一條船，能走得更穩、更有力。

蔡英文表示，蘇巧慧的船已經打造好，而且已經出發了。有當過船長的都知道，在洋流來的時候，就順著洋流，走得更穩、更快、更有力，「當這股洋流來的時候，我們更要把握」，選舉要有信心但不能大意，可以期待勝利但仍要戒慎恐懼，因為要等最後一張一張的選票開出來，才是真正的結果。

蘇巧慧表示，「洋流慧聚」、「洋起希望、慧聚力量」，這才是雙北共同一起努力的目標。她也承諾未來一定加速蘆洲南北側的開發，蘆洲人沒有贊成的果菜市場，也不會來蘆洲；蘆洲人想要的醫院「我們會讓他成為最好的醫院」，匯集所有力量，讓蘆洲再現光芒。