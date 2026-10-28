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影／出席開漳聖王廟聯誼大會 沈伯洋：市府應全力協助宗教文化傳承

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，並逐桌致意合影。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，並逐桌致意合影。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，與台北市議員林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲等多位議員同台。

2026九合一選舉

沈伯洋致詞指出，開漳聖王過去在漳州推動開墾、屯田、興學與照顧地方，這些精神在台灣同樣延續。他特別提及地方里長積極爭取梯田復育，正是串聯圳溝、梯田至山林的重要計畫，契合聯合國推動的永續理念。沈伯洋強調未來市府應挹注資源，全力支持民間宗教文化深耕與生態環境保育。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，沈伯洋致詞指出，開漳聖王過去在漳州推動開墾、屯田、興學與照顧地方，這些精神在台灣同樣延續。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，沈伯洋致詞指出，開漳聖王過去在漳州推動開墾、屯田、興學與照顧地方，這些精神在台灣同樣延續。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，並逐桌致意合影。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，並逐桌致意合影。記者林伯東／攝影

沈伯洋 聯誼 宗教 2026九合一選舉 台北市選舉

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