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影／出席開漳聖王廟聯誼大會 沈伯洋：市府應全力協助宗教文化傳承
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午出席台灣開漳聖王廟團聯誼大會，與台北市議員林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲等多位議員同台。
沈伯洋致詞指出，開漳聖王過去在漳州推動開墾、屯田、興學與照顧地方，這些精神在台灣同樣延續。他特別提及地方里長積極爭取梯田復育，正是串聯圳溝、梯田至山林的重要計畫，契合聯合國推動的永續理念。沈伯洋強調未來市府應挹注資源，全力支持民間宗教文化深耕與生態環境保育。
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