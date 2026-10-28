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莊競程競總31日成立、百工百業大集結 賴清德將到場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程預計本周六（31日）舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會。圖／莊競程競總提供
民進黨新竹市長候選人莊競程預計本周六（31日）舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會。圖／莊競程競總提供

民進黨新竹市長候選人莊競程預計本周六（31日）舉辦競選總部暨百工百業後援會成立大會，包括賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、立委柯建銘等人都出席力挺。莊競程說，選戰進入最後一個月，選情越來越好，從「洋流號」到賴清德到場，代表中央對竹市選情的重視。

2026九合一選舉

莊競程表示，此次選戰由醫界大老、眼科權威吳國治醫師出任後援會總會長，結合不同領域的專業與地方力量，共同站出來替他背書。

莊競程說，投入選舉至今有許多民眾主動提供市政建議、投入志工行列，每一份力量都是「新竹隊」的重要成員。「新竹隊」不只是台上的政治工作者，更包括每一位在這座城市生活、工作、養育孩子、努力打拚的市民，大家都是這支隊伍不可或缺的一員。

莊競程說，市民期待的市長是一位真正願意把大家團結起來，提出願景、解決問題、把事情做到好的市長。有中央的支持、地方的經驗、各行各業的專業，加上市民對生活的期待，才能讓「新竹隊」真正發揮力量。希望未來的新竹不只是政府把事情做好，更是一座市民願意參與、意見受到重視，大家一起把城市變得更好的新竹。

莊競程 百工百業 賴清德 2026九合一選舉 新竹市選舉

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