影／李乾龍赴金門主持交接 陳玉珍交棒楊鎮浯喊全台21縣市向金門看齊

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天專程赴金門主持主任委員交接布達典禮，由原主委、立委暨金門縣長候選人陳玉珍正式交棒給前縣長楊鎮浯，陳玉珍則轉任中央政策委員會副執行長。面對年底五合一選舉，李乾龍喊話全台21縣市向金門看齊，楊鎮浯則表示，將整合地方組織、凝聚黨內力量，全力協助陳玉珍及各級提名參選人爭取好成績。

李乾龍在今天上午10時代表黨主席鄭麗文，分別頒發主委派任書給楊鎮浯，以及中央政策委員會副執行長派任書給陳玉珍，肯定兩人在地方治理及黨務工作的付出，並期許新團隊強化基層組織、凝聚黨內向心力，迎戰年底選舉。

李乾龍表示，金門目前選情相對穩定，希望全台21縣市都能像金門一樣團結，讓國民黨在年底選舉爭取更多執政縣市連任，並挑戰其他縣市，為2028年重返中央執政奠定基礎。他也期許楊鎮浯接任後，帶領縣黨部持續整合力量，朝五合一選舉「全壘打」目標努力。

李乾龍指出，陳玉珍自2024年8月接任縣黨部主委以來，積極深耕基層、推動黨務，如今獲黨提名參選縣長，考量競選事務繁重而卸下主委職務，中央安排她轉任政策委員會副執行長，盼借重她熟悉金門地方事務的經驗，結合中央資源，持續協助地方黨務及選舉輔選工作。

楊鎮浯表示，接任主委責任重大，年底選戰需要全體同志團結一致。他說，國民黨最重要的資產，就是始終與黨站在一起的黨員及地方先進，未來將持續走訪基層、結合地方社團、加強與年輕世代溝通，也希望讓更多黨員願意走進黨部，共同為金門打拚。

楊鎮浯也說，雖然角色從過去參與固本會報的從政黨員轉為主持會報的主委，但任務始終一致，就是協助陳玉珍及所有從政同志打好年底選戰，讓國民黨在金門交出好成績。

陳玉珍則以「金門爸爸」與「金門媽媽」比喻角色轉換。她表示，過去在立法院努力爭取資源，包括推動財劃法修法，希望為金門爭取更多經費；如今投入縣長選戰，則希望轉換角色，承擔照顧地方、服務鄉親的責任。她也笑稱與楊鎮浯是青梅竹馬，兩人認識40多年，相信這次交棒有助金門國民黨持續發展。

陳玉珍指出，自己投入基層服務24年，擔任立委期間累計服務案件超過1萬5000件，希望將長期累積的地方經驗帶進縣政。此次縣長選舉她抽中5號，主打「改變金門五夠力」，並喊出「我準備好了」，呼籲鄉親支持。

金門縣黨部表示，未來將由楊鎮浯整合黨務組織，與陳玉珍及各級提名參選人攜手合作，全力投入縣長、縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉，持續深化基層組織、回應地方需求，爭取選民認同。

國民黨金門縣黨部主委今天舉行交接布達典禮，由原主委、立委暨金門縣長候選人陳玉珍（右二）正式交棒給前縣長楊鎮浯（右三），支持者特別為兩人獻花。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部主委今天舉行交接布達典禮，副主席李乾龍（左）頒發派中央政策委員會副執行長派任書給陳玉珍。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部主委今天舉行交接布達典禮，由原主委、立委暨金門縣長候選人陳玉珍正式交棒給前縣長楊鎮浯，與會從政黨員合影。記者蔡家蓁／攝影