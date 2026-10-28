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影／賴瑞隆贏面大？陳其邁從「倒吃甘蔗」改口「戒慎恐懼」
選戰倒數最後一個月，針對媒體詢問民進黨高雄市長候選人賴瑞隆是否贏面大，市長陳其邁今改以「戒慎恐懼」4字回應，還拿棒球賽比喻「要到第九局才知道結果」，相較於先前他受訪形容賴瑞隆選情倒吃甘蔗、漸入佳境的說法保守許多。
投票日逼近，賴瑞隆能否延續綠營在高雄的執政，成為外界關注焦點，陳其邁日前受訪談及賴瑞隆曾用「倒吃甘蔗、漸入佳境」8字形容，對選情相對樂觀。
不過今天談到賴瑞隆選情，他態度轉趨低調，表示「簡單說只有4個字戒慎恐懼，選舉就像棒球賽，要到第九局才知道結果」，認為勝負待選民決定，眼前要做的就是繼續努力。
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