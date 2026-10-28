聽新聞
0:00 / 0:00
代蔣萬安抽籤女孩遭網路出征 國民黨促沈伯洋阻止側翼幹髒活
首投族女孩昨代表台北市長蔣萬安號次抽籤卻遭網路出征，國民黨今舉行記者會，台北市議員楊植斗表示，年輕人願意站出來力挺自己喜歡的候選人「非常難能可貴」，呼籲沈伯洋要加大力度阻止親綠名嘴潑髒水、幹髒活，「絕對不能默許」。
楊植斗表示，這位萬安女孩20歲，身為首投族，還沒有出社會，但已經知道自己的公民義務，願意參與公共事務，站出來力挺自己喜歡的候選人並有所期許，「都是非常難能可貴的事情」。結果竟有那麼多酸民對她言語霸凌，這些言論大可不必。
楊植斗說，沈伯洋雖號稱要打一場正向、清流的選戰，但底下的側翼、名嘴也說了「帥就給沈伯洋去帥，髒活還是要有人做。」底下的青鳥、側翼不斷在幫沈伯洋幹髒活。他也正告沈伯洋，這次假意聲援萬安女孩遠遠不夠，不應該玩兩面手法，一方面聲援萬安女孩，一方面又放任潑髒水，「不要再出征，不要再進行人格毀滅戰」。
台北市議員候選人陳冠安表示，為什麼一個年輕人敢於公開發聲，對自己的政治立場表態，要在網路上被霸凌、被仇恨式攻擊到關版？這不是一個正常民主國家、多元民主政治該有的政治氛圍，「這種青鳥形塑的仇恨式對立，才叫做北韓式的政治氛圍」。
陳冠安指出，蔣萬安昨到內湖737夜市問候鄉親，群眾非常熱情力挺，要蔣萬安不要怕，所有相信善良、正向力量的人民都願意當他的後盾，對抗仇恨對立的大罷免2.0。他呼籲，所有相信台北市可以變得更好、大步向前的人，「不要害怕，勇敢表態」，一起粉碎大罷免2.0。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。