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選前之夜在凱道！蔣萬安陣營投票前拚場...藍營已借到11月27日凱道
年底選戰倒數31天，台北市長選戰「選前之夜」場地大戰提前開打，往例最搶手的凱達格蘭大道路權，30天前開放申請，據了解，藍營已搶下11月27日「選前之夜」的凱道路權租借，市長蔣萬安將站上凱道，激發出藍軍支持者士氣。
根據台北市道路申請系統最新資訊顯示，11月27日全天的凱道路權已被申請，範圍涵蓋「凱達格蘭大道（凱達格蘭大道1號至2號北側）」以及「中山南路（凱達格蘭大道2號至愛國西路西側）」。
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