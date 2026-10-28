北市長選舉民調拉鋸 國民黨：謹慎看待 穩住市政表現全力反攻

本報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋微幅領先台北市長蔣萬安4個百分點。國民黨今舉行記者會表示，風災期間市府處理災情的表現，也反映在後續民調上，呼籲大家要對蔣萬安有信心，「我們一定會贏」。

台北市議員候選人陳冠安表示，最近台北市長民調五花八門，10月20日一份民調蔣萬安大輸17%，同一周內「聯合報」民調兩人五五波；「ETtoday」民調則是蔣萬安領先沈伯洋7個百分點，交叉分析後，部分樣本與過去政治學上的經驗事實及學理原則有不太一樣的觀察，大家可以謹慎參考。

陳冠安指出，「聯合報」民調中，蔣萬安市政滿意度有五成，但滿意沈伯洋立委表現的只有三成九，支持度卻有四成五，顯示這份民調受短期事件影響很大，但從結構性來看，市民對沈伯洋過去言行及擔任立委的表現都是不滿意的，反而對蔣萬安的市政表現、人格都非常肯定。

陳冠安說，選戰還有30天，只要蔣萬安繼續穩住「蔣萬安就是蔣萬安」的論述，做一個「古意」、好好做事的市長，把市政建設與願景繼續說明下去，相信可以拉回中間選民，以及受沈伯洋網路社群效應影響的族群。

他提到，昨天蔣萬安在內湖737夜市掃街的人群氣勢，就是吹響反攻的號角，內湖是台北市最年輕、中間選民最多的選區，也是前台北市副市長黃珊珊過去的大本營，2022年黃珊珊的游離、中間及年輕選票，就是2026年誰會勝出的關鍵，「11月28號，蔣萬安一定會高票連任」。

台北市議員候選人楊植斗表示，綠營砸了非常多資源全黨打一人，民調從10月20日竟然做出沈伯洋贏蔣萬安高達17個百分點「令人咋舌稱奇的結果」；ETtoday民調顯示風災之後蔣萬安倒贏，「大家對於危機來臨時、需要有人解決問題時，第一個選擇還是選擇蔣萬安」。

楊植斗指出，民調中對沈伯洋立委表現「不予置評」、「無意見」的人高達三成一，有三成台北市民根本不了解沈伯洋過去當立委做了什麼，縱使他缺乏民生議題的論述與提案，換個包裝、換個人設，媒體吹捧下就變成政治明星。他呼籲，大家要對蔣萬安有信心，「我們一定會贏」。