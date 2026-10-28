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影／任期倒數！陳其邁談卸任心情 吐露「放心不下高雄」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
議長康裕成準備麥克風、行李箱等禮物邀議員與市府團隊為陳其邁送上祝福。記者郭韋綺／攝影
議長康裕成準備麥克風、行李箱等禮物邀議員與市府團隊為陳其邁送上祝福。記者郭韋綺／攝影

高雄市長陳其邁6年任期進入尾聲，今被問卸任心情，他表示，高雄充滿願景，自己不太擔心，城市競爭激烈，尤其AI時代來臨，半導體發展與產業轉型，牽動高雄未來城市發展，惦念不用的仍是高雄，坦言「放心不下」。

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市議會今最後一次定期大會閉幕安排特別安排歡送會，議長康裕成準備麥克風、行李箱等禮物邀議員與市府團隊為陳其邁送上祝福，6年市長生涯走到尾聲，外界關注他的「畢業感想」，也好奇下一站往哪裡走。

「現在其實也沒有想那麼多。」陳其邁表示，心思都放在最後階段的施政盤點，要讓新市長上任後能無縫接軌，各項計畫推進追蹤及交辦事項都得盤點整理，非常忙碌，他舉例，今天早上晨會仍在討論國際大廠設廠等問題，市政就是「一棒接一棒」。

至於即將卸任心情，陳其邁用日常畫面作答，他說，每天都有人問心情如何，但睡醒後「太陽還是從東邊出來」，在高雄仍能看見第一道陽光從北大武山方向升起。

話題轉回高雄，陳其邁說，高雄充滿願景，自己不太會擔心，城市競爭越來越激烈，求其AI時代來臨，無論半導體或產業轉型，都牽動高雄未來城市發展，也成為他卸任前惦念不忘的事，「放心不下是真的」。

對於兩位市長候選人柯志恩、賴瑞隆將於30日舉辦電視辯論，陳其邁說，柯志恩過去是節目主持人，口才犀利；賴瑞隆比較認真做事，兩人辯論精彩可期，但他提醒，交鋒之外，多著墨政策與城市願景，讓市民看清楚兩人過去的努力及未來施政擘畫，自己的下一站未多想，先把目光留在高雄的下一棒。

市議會今最後一次定期大會閉幕安排特別安排歡送會，議長康裕成準備麥克風、行李箱等禮物邀議員與市府團隊為陳其邁送上祝福。記者郭韋綺／攝影
市議會今最後一次定期大會閉幕安排特別安排歡送會，議長康裕成準備麥克風、行李箱等禮物邀議員與市府團隊為陳其邁送上祝福。記者郭韋綺／攝影

議長康裕成準備麥克風、行李箱等禮物邀議員與市府團隊為陳其邁送上祝福。記者郭韋綺／攝影
議長康裕成準備麥克風、行李箱等禮物邀議員與市府團隊為陳其邁送上祝福。記者郭韋綺／攝影

陳其邁 高雄 康裕成 2026九合一選舉 高雄市選舉

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