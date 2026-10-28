黃世杰快閃馬祖 盼深化桃園、馬祖2地交流

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰今飛往馬祖，與同黨連江縣黨部主委、南竿鄉民代表候選人李哲宇逛傳統市場吃早餐，深入了解地方文化特色，盼2地未來有更多交流機會，讓移居桃園的馬祖第二代、第三代多了解故鄉。

黃世杰今天走訪了馬祖玄天宮、馬祖境天后宮，也參觀了和忠海運，並到馬港流夏咖啡廳與當地青年對談，過程還遇到日前在桃園見面的馬祖戲劇團成員及到馬祖觀光的桃園人，心情格外溫暖。

黃世杰表示，桃園與馬祖有深厚的歷史淵源，許多馬祖人到桃園工作成家，如今約有5萬名，其語言、飲食與生活也成城市多元文化重要一環，對他們而言，桃園不只是工作與生活的地方，更是另一個故鄉。

黃世杰指出，馬祖擁有獨特的閩東語言、傳統戲劇與地方文化，而桃園正是許多馬祖人延續文化的重要家園，期盼未來能深化桃園與馬祖的交流，透過語言教育、藝文展演及青年參與，讓在桃園成長的馬祖第二代、第三代有更多機會認識自己的文化根源，也讓更多桃園市民認識馬祖的特色與魅力。

黃世杰強調，桃園是一座匯聚不同族群與文化的城市，每一位來到桃園打拚、落地生根的鄉親，都共同形塑了今天的桃園。這趟馬祖行，讓他更加期待兩地未來能有更多交流與合作。「心桃園、新故鄉」就是希望讓每一位選擇桃園作為新故鄉的鄉親，都能延續家鄉文化、找到歸屬感，共同打造一座多元、包容且充滿人情味的城市。

民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供