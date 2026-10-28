快訊

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

MLB／還有第5戰！光芒逃過被橫掃 12局「逆轉釀酒人的逆轉」成功續命

聽新聞
0:00 / 0:00

黃世杰快閃馬祖 盼深化桃園、馬祖2地交流

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰今飛往馬祖，與同黨連江縣黨部主委、南竿鄉民代表候選人李哲宇逛傳統市場吃早餐，深入了解地方文化特色，盼2地未來有更多交流機會，讓移居桃園的馬祖第二代、第三代多了解故鄉。

2026九合一選舉

黃世杰今天走訪了馬祖玄天宮、馬祖境天后宮，也參觀了和忠海運，並到馬港流夏咖啡廳與當地青年對談，過程還遇到日前在桃園見面的馬祖戲劇團成員及到馬祖觀光的桃園人，心情格外溫暖。

黃世杰表示，桃園與馬祖有深厚的歷史淵源，許多馬祖人到桃園工作成家，如今約有5萬名，其語言、飲食與生活也成城市多元文化重要一環，對他們而言，桃園不只是工作與生活的地方，更是另一個故鄉。

黃世杰指出，馬祖擁有獨特的閩東語言、傳統戲劇與地方文化，而桃園正是許多馬祖人延續文化的重要家園，期盼未來能深化桃園與馬祖的交流，透過語言教育、藝文展演及青年參與，讓在桃園成長的馬祖第二代、第三代有更多機會認識自己的文化根源，也讓更多桃園市民認識馬祖的特色與魅力。

黃世杰強調，桃園是一座匯聚不同族群與文化的城市，每一位來到桃園打拚、落地生根的鄉親，都共同形塑了今天的桃園。這趟馬祖行，讓他更加期待兩地未來能有更多交流與合作。「心桃園、新故鄉」就是希望讓每一位選擇桃園作為新故鄉的鄉親，都能延續家鄉文化、找到歸屬感，共同打造一座多元、包容且充滿人情味的城市。

民進黨桃園市長候選人黃世杰<a href='/search/tagging/2/快閃' rel='快閃' data-rel='/2/142884' class='tag'><strong>快閃</strong></a>馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖2地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

黃世杰 馬祖 快閃 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

洪棟霖推競選歌曲「媽宮向前行」 澎湖青年參與創作

嘉義無黨三劍客結盟！陳愷璜攜科技雙雄發起噴水池33圈行動

選戰抽籤 台北高雄都出現③⑤對決

桃園市立醫院再添大園、蘆竹2分院 張善政今曝選址結果

相關新聞

中選會候選人財產申報系統出包 蔣萬安、沈伯洋等1573人資料被看光

年底地方選舉進入倒數，台灣前進陣線今天表示，中選會先前上線的「公職候選人財產申報系統」爆出個資外洩，該網頁背景資料夾帶全國1573位直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包括台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋都在其中。

【重磅快評】出征女大生 喚醒沈伯洋那段不順的記憶

台北市長選舉號次抽籤，藍綠陣營都推派代表抽號次，台北市長蔣萬安由首投族「市長獎女孩」Yakira抽號次卻遭網友出征，指她談話像背稿，還曾隨大九學堂赴陸交流使用「島內」字眼，沈伯洋由「市民主委」Lydia Lin抽號次則是一面倒溫馨甜美評價。青鳥不察，民進黨人也不避諱使用「島內」詞彙，恣意網暴首投族已摧毀沈伯洋苦心營造的暖男形象。

沈伯洋民調微幅領先 藍委：花車效應 蔣萬安遭國家資源霸凌、扭曲

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以4成5支持率，微幅領先台北市長蔣萬安4成1。台北市長蔣萬安文宣總幹事、藍委牛煦庭說，聯合報民調有樂隊花車效應，蔣陣營26日開始造勢，現在他們選戰作動開始，有信心把數字追回來；台北市長蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強則說，壞消息是洋流還是很強大，他們危機還沒有解除。

聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

影／李乾龍赴金門主持交接 陳玉珍交棒楊鎮浯喊全台21縣市向金門看齊

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天專程赴金門主持主任委員交接布達典禮，由原主委、立委暨金門縣長候選人陳玉珍正式交棒給前縣長楊鎮浯，陳玉珍則轉任中央政策委員會副執行長。面對年底五合一選舉，李乾龍喊話全台21縣市向金門看齊，楊鎮浯則表示，將整合地方組織、凝聚黨內力量，全力協助陳玉珍及各級提名參選人爭取好成績。

影／賴瑞隆贏面大？陳其邁從「倒吃甘蔗」改口「戒慎恐懼」

選戰倒數最後一個月，針對媒體詢問民進黨高雄市長候選人賴瑞隆是否贏面大，市長陳其邁今改以「戒慎恐懼」4字回應，還拿棒球賽比喻「要到第九局才知道結果」，相較於先前他受訪形容賴瑞隆選情倒吃甘蔗、漸入佳境的說法保守許多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。