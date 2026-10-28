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六都辯論高雄30日晚間打頭陣 賴瑞隆自曝準備到聲音都「沙啞」
年底九合一大選六都市長辯論由高雄打頭陣，預計10月30日晚間8點登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天曝光準備進度，強調聲音都「沙啞」，他準備充足，期盼與國民黨對手柯志恩來一場君子之爭。
賴瑞隆今天上午出席高雄鳳林國小新建校舍動土典禮，距離辯論僅剩3天可以準備，賴瑞隆自認他對市政工作嫻熟，有10年市府經驗，對於建設面有充足信心。
賴瑞隆最近聲音明顯「沙啞」，他笑說，聲音沙啞是因為準備辯論，包含詰問的問題、申論、結論，都有排演，他期盼跟柯志恩來一場君子之爭，透過辯論傳述市政願景、政策，讓市民做出選擇。
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