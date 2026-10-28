大肚和美大橋將通車！何欣純拋政見：推動配套「生活圈4號道路」

大肚和美大橋預計本月31日通車；民進黨台中市長參選人何欣純今天上午參拜大肚萬興宮，受到廟方、鄉親熱情歡迎。何欣純當場拋政見，當地大肚和美大橋即將通車，其配套台中生活圈四號道路（大肚段）會開始推動、規畫，讓大肚的發展愈來愈進步。

何欣純今天上午在同黨市議員張家銨、曾威的陪同下，參拜大肚萬興宮，並展開大肚區車隊遊行，下午龍井區車隊遊行，以及路口拜票。

何欣純在大肚萬興宮後，在廟內演說時表示，很開心今天參拜大肚萬興宮，她曾多次參拜，感謝張家銨、曾威以及廟方的陪同，盼選舉眾人平安、贏得最後勝利。

何純純指出，大肚區民風純樸，她拋出政見，她一定會區域均衡，未來大肚區要大建設，包括大肚區重大建設和美大橋將完工，其配套生活圈四號道路要開始來做，她若擔任市長，要開始推動、規畫，讓大肚的發展愈來愈進步。

民進黨台中市長參選人何欣純（左）今天上午參拜大肚萬興宮後，展開大肚區車隊遊行。記者趙容萱／攝影