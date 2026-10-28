徐欣瑩發表觀光藍圖 打造「白天遊、晚上住」全域觀光經濟

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天提出「山海客庄、魅力新氣象」觀光政見，主張串聯全縣13鄉鎮的山海、客庄與原鄉特色，整合交通、住宿、美食、文化體驗及地方產業，從景點觀光走向全域觀光，打造「白天遊客庄、晚上住客庄」的旅遊經濟，帶動地方產業與青年返鄉創業。

徐欣瑩表示，未來將以新埔、關西、北埔、峨眉、竹東、芎林、寶山等客庄為核心，串聯老街、古蹟、茶文化、客家料理、農村體驗及手作職人，規畫一日至多日深度遊程，並推動「客家故事民宿」品牌認證，鼓勵旅宿業者融入客庄建築、在地故事與生活體驗，延長旅客停留時間。

在數位旅遊方面，徐欣瑩規畫建置「竹縣玩客庄365自由配」平台及APP，整合13鄉鎮景點、住宿、美食、農遊、文化體驗與交通資訊，讓旅客依時間、興趣及交通方式自由安排山線、海線、客庄與原鄉行程，並提供接駁、停車及多語智慧導覽資訊。

她也提出發行「竹縣旅遊護照」，結合數位集點、消費回饋及在地商品優惠，鼓勵旅客走訪不同鄉鎮，增加回訪率並帶動地方消費。

此外，徐欣瑩規畫成立「新竹客庄國際行銷中心」，整合觀光、文化、農業、餐飲、旅宿及工藝資源，打造「新竹客庄精品」品牌，協助業者進行品牌設計、商品包裝、國際行銷與通路媒合，推廣茶、柿餅、農產、美食及工藝。

徐欣瑩表示，未來將盤點13鄉鎮自然與人文特色，透過景觀改善、服務提升及品牌行銷，打造「一鄉一特色、一地一亮點」，結合產業鏈結、數位工具與國際行銷，將觀光人潮轉化為地方收入，提升新竹縣觀光競爭力。