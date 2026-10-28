蔡英文陪蘇巧慧蘆洲參香 喊話戒慎恐懼「一張張選票才是結果」

新北市長選戰進入倒數31天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天再度與前總統蔡英文合體，前往蘆洲湧蓮寺、保和宮參香。蔡英文致詞時表示，她2010年曾參選新北市長，今天的呼喊聲比當年還要大，期盼蘇巧慧能實現當年她未實現的夢想。她也強調，選戰愈接近最後階段，愈不能鬆懈，「我們有信心，但是不能大意，可以期待勝利，但是要戒慎恐懼」，最後仍要靠一張張選票決定結果，支持者也不能只停留在歡呼，更要付諸行動。

蔡英文表示，蘇巧慧與民進黨台北市長候選人沈伯洋相互扶持、彼此鼓勵，認為這樣的新世代候選人互動，讓更多人對政治產生期待，選舉不應只有攻擊、只有輸贏，更應該坐下來討論城市的方向與發展願景，以正面、充滿希望的態度共同想像未來。

蔡英文也說，新北市幅員廣大，選戰就像駕駛一艘大船，需要及早準備、掌握方向，蘇巧慧提早800多天開始準備，不僅走訪地方、了解需求，也組成完整團隊，如今已經正式出發，也能藉著「洋流」走得更快。

她說，蘇巧慧這800多天來，一個市場接著一個市場走，自己也曾走過新北市的市場，知道每個市場走完往往需要好幾個小時，過程相當辛苦。蘇巧慧也逐步整理新北29區不同需求，對地方議題掌握到位。

蔡英文進一步指出，選戰最後階段更不能鬆懈，即使出現順風，也要掌握方向、謹慎前進，不能因為接近目的地就掉以輕心，真正決定選舉結果的不是造勢活動，也不是網路話題，而是最後一張張開出的選票，除了競選團隊要盡責，支持者也不能只停留在歡呼，更要付諸行動。

過程中，蔡英文說蘇巧慧會是新北市第一位女性市長，也會是最棒的新北市的市長，引起民眾歡呼，但她隨後對著蘇巧慧說「我沒有冒犯你爸，因為你爸不是新北市長，是縣長」再度引起哄堂大笑。

蘇巧慧則承諾，未來將加速蘆洲南北側開發，更強調「果菜市場也不會來蘆洲！」，蘆洲人期待的醫院也會努力推動，並落實醫療分級，讓診所照顧社區日常需求，醫院則負責疾重症、罕見及疑難疾病，保障市民健康。

蘇巧慧也表示，城市發展不能只著重硬體建設，蘆洲的商圈、文化、經濟與歷史同樣重要，蘆洲有湧蓮寺、保和宮等重要信仰據點，也有地方商圈凝聚人潮與經濟活力，未來將匯聚各方力量，讓蘆洲再次發光。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）上午在前總統蔡英文（右）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，蔡前總統致詞時表示，希望「讓自己2010沒有實現的夢想可以成真」，蘇巧慧馬上回應：「一定完成」。記者蘇健忠／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左二）上午在前總統蔡英文（前排右二）的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，蘇巧慧致詞時表示，很幸運抽中1號，相信一路走來始終如一，在很多人的幫助下一定會贏，現場支持者熱烈拍手高喊凍蒜。記者蘇健忠／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在前總統蔡英文的陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜，與新北市議員一起合影。記者蘇健忠／攝影