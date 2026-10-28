「洋流」效應衝擊藍營選情？江啟臣：選戰最後藍營要呼籲支持者出來

2026台中國際花毯節將於10月31日至11月22日登場，國民黨台中市長候選人江啟臣今天到新社會勘籌備情形，被問到「洋流」效應是否衝擊到藍營選情？江啟臣表示，綠營透過「洋流」集結與激發自己的支持者，藍營應該要在選戰最後一個月把支持者呼籲出來，讓支持者感受到藍營的氣勢。

江啟臣今天到新社會勘台中國際花毯節籌備情形，江表示，「洋流」就是綠營集結與激發自己支持者的重要方式，一定會在全台各地發揮集結效應，藍營應該要在選戰最後一個月把支持者呼籲出來，讓他們感受到藍營在選戰的整體氣勢，這也是在最後選戰衝刺上應該設法達到的目標。

江啟臣昨接受ＴＶＢＳ「少康戰情室」專訪指出，「洋流」已經炒熱綠的基本盤，反觀藍營還散在各地，甚至六都都沒有聯合造勢；國民黨必須警惕，選戰不能各縣市自己打，必須跨縣市整合，拉抬支持者熱情。

江啟臣認為，剩下30天必須全力催出支持者，除了黨中央，可以依靠「三子」出手領導和整合，韓國瑜是立院龍頭，侯友宜、盧秀燕是六都首長，各自有號召力，大家都不會有意見，甚至非常歡迎，最重要是讓支持者有危機感，一定要出來投票。他也認為，北市洋流會激起台中選情的熱度。