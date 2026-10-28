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洋流來襲...蔣萬安選戰倒數最大困境 白營小雞給一建議
台北市長蔣萬安力拚連任，競總日前成立，但民眾黨小雞未現身，倒數一個月藍白合受矚。白營議員陳宥丞今表示，或許大家可以站在一起握手拍照，但不代表選民因為這樣就一定要選邊站，這才是蔣選戰最大困境，也是藍白的共同課題，建議蔣一定要海納百川。
陳宥丞上午在民眾黨創黨主席柯文哲陪同下到內湖南港區車掃拜票，出發前聯訪被問及，蔣萬安被下達各別幫白營小雞站台的禁令，白營小雞前天也沒參加蔣萬安競總成立，如果台北要勝利，藍白未來多一些互動、合作？
陳宥丞回應，藍白2028年要重返執政的最大前提，縣市首長部分合作就合作，但已經提名結束，北市議員部分，國民黨跟民眾黨處於競爭、讓自己席次最大化的不爭事實，「我們都可以理解跟體諒蔣萬安市長，也不會為難他。」
不過，陳宥丞透露很意外，在自己的支持者裡，確實有過去滿多屬於中間選民，這次表態可能會想要投票給「洋流」。他呼籲，黃珊珊跟自己經營的文化，如果對方是洋流，建議蔣市長一定要海納百川，開始聆聽不同的聲音跟採納不同的戰術跟戰略，而不是過去比較傳統的國民黨性的思維。
陳宥丞直言，或許大家可以站在一起握手拍照，但不代表選民因為這樣就一定要選邊站，這才是蔣萬安選戰剩下30天最大困境，也是藍白的共同課題。
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