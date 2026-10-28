掃街宣傳車加裝防彈玻璃遭質疑 警政署：改裝未驗車就上路依規定開罰

九合一大選倒數31天，各候選人抓緊時間掃街拜票，國民黨立委洪孟楷今指出，有候選人在掃街宣傳車上加裝防彈玻璃，但質疑宣傳車改裝程度及相關規範，另也詢問有無掌握對候選人不利情況。警政署表示，掃街宣傳車改裝未驗車就上路將依規定開罰，目前也掌握欲對候選人不利的相關情資，但因偵查不公開，不便說明細節。

洪孟楷今於立法院交通委員會上質詢指出，選舉期間不少候選人都會改裝其掃街宣傳車，改裝後就直接上車；過去319槍擊案讓外界質疑「子彈影響大選」，現在也有特定候選人就在其掃街宣傳車加裝防彈玻璃，但質疑這類掃街宣傳車是否有改裝的標準規範及可改裝的程度。

此外，洪孟楷也詢問，目前有無掌握境外或內部勢力，企圖對候選人不利的的相關情資？選舉倒數31天，不能讓特定人士影響大選，台灣社會無法接受在選舉倒數時刻出奧步，要求警政署做好一竊維安防護，每位候選人都不該遭受到任何攻擊。

警政署副署長李文章表示，宣傳車的改裝均依照國內規定進行驗車，就主管機關監理單位驗車相關規定進行，監理站對車輛改裝有一定規範，若未驗車就上路，可依道路交通處罰條例開罰。

根據道路交通處罰條例第16條規定，汽車各項異動不依規定申報登記者，處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰。

針對是否掌握對候選人不利的情資，李文章進一步指出，目前確定有情資都有漲喔，但涉及哪些候選人或偵辦情形，因偵查不公開不便透露；他強調，不論是現職民代或候選人，安全維護都依規定辦理，有關境外不利情資，只要是候選人提出或警政署接獲，都會依規辦理。