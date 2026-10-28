中選會候選人財產申報系統出包 蔣萬安、沈伯洋等1573人資料被看光

年底地方選舉進入倒數，台灣前進陣線今天表示，中選會先前上線的「公職候選人財產申報系統」爆出個資外洩，該網頁背景資料夾帶全國1573位直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包括台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋都在其中。

由多個小黨組成的「台灣前進陣線」上午在立法院舉行記者會，時代力量秘書長林邑軒指出，中選會公職人員候選人財產申報系統個資外洩，任何開啟查詢頁面的民眾都能透過瀏覽器取得，台灣前進經過確認後致電並發函通知中選會撤除，目前這些資料已經全數下架。

林邑軒批評，中選會毫無個資保護意識，台灣前進要求立即依法通知候選人、通報主管機關，並且全面調查究責，公布檢討報告。

時代力量台北市議員候選人謝閔弘表示，依照現行「公職人員財產申報法」規定，縣市長、議員候選人申報的財產必須上網公開，然而台灣前進近日調查候選人財產申報資料時，卻意外發現中選會公開的不只是財產。

謝閔弘說明，每當民眾開啟查詢頁面，網頁會在背景載入整份資料，畫面上雖然只有顯示姓名與選區，但是資料會逐筆列出每位候選人的身分證字號，涵蓋縣市首長81人、議員1492人，就連蔣萬安、沈伯洋都在其中。

小民參政歐巴桑聯盟台北市議員候選人李惠暄指出，根據公職人員財產申報資料審核及查閱辦法，公開申報資料時應遮蓋身分證統一編號，中選會不但沒有遮蓋，還將號碼公開，早已違反「個人資料保護法」第16條規定，依照「個人資料保護法」第12條、「資通安全管理法」第17條規定，中選會應通知當事人並向主管機關通報。

台灣綠黨新北市議員候選人甘崇緯表示，這起事件並非駭客入侵，而是中選會直接把整份資料送到瀏覽者的電腦，然而送出前卻沒有移除用不到的身分證字號，中選會應該全面檢查所屬網站並追究責任。至於數位發展部資通安全署身為主管機關，也應該全面清查政府網站並納入資安稽核。

台灣基進台北市議員候選人吳欣岱則說，候選人的出生年月日本來就有刊登在選舉公報，如今身分證字號竟然也遭到公開，許多以身分證字號加生日驗證身分的系統形同失守，內政部在2022年也爆出2300多萬筆戶政資料外洩，政府至今仍未通知受害國人，呼籲中選會不要重蹈覆轍，別再把人民的個資當玩笑。