快訊

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

MLB／還有第5戰！光芒逃過被橫掃 12局「逆轉釀酒人的逆轉」成功續命

聽新聞
0:00 / 0:00

中選會候選人財產申報系統出包 蔣萬安、沈伯洋等1573人資料被看光

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
由多個小黨組成的「台灣前進陣線」今天在立法院舉行記者會，時代力量秘書長林邑軒指出，中選會公職人員候選人財產申報系統個資外洩。記者林銘翰／攝影
由多個小黨組成的「台灣前進陣線」今天在立法院舉行記者會，時代力量秘書長林邑軒指出，中選會公職人員候選人財產申報系統個資外洩。記者林銘翰／攝影

年底地方選舉進入倒數，台灣前進陣線今天表示，中選會先前上線的「公職候選人財產申報系統」爆出個資外洩，該網頁背景資料夾帶全國1573位直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包括台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋都在其中。

2026九合一選舉

由多個小黨組成的「台灣前進陣線」上午在立法院舉行記者會，時代力量秘書長林邑軒指出，中選會公職人員候選人財產申報系統個資外洩，任何開啟查詢頁面的民眾都能透過瀏覽器取得，台灣前進經過確認後致電並發函通知中選會撤除，目前這些資料已經全數下架。

林邑軒批評，中選會毫無個資保護意識，台灣前進要求立即依法通知候選人、通報主管機關，並且全面調查究責，公布檢討報告。

時代力量台北市議員候選人謝閔弘表示，依照現行「公職人員財產申報法」規定，縣市長、議員候選人申報的財產必須上網公開，然而台灣前進近日調查候選人財產申報資料時，卻意外發現中選會公開的不只是財產。

謝閔弘說明，每當民眾開啟查詢頁面，網頁會在背景載入整份資料，畫面上雖然只有顯示姓名與選區，但是資料會逐筆列出每位候選人的身分證字號，涵蓋縣市首長81人、議員1492人，就連蔣萬安、沈伯洋都在其中。

小民參政歐巴桑聯盟台北市議員候選人李惠暄指出，根據公職人員財產申報資料審核及查閱辦法，公開申報資料時應遮蓋身分證統一編號，中選會不但沒有遮蓋，還將號碼公開，早已違反「個人資料保護法」第16條規定，依照「個人資料保護法」第12條、「資通安全管理法」第17條規定，中選會應通知當事人並向主管機關通報。

台灣綠黨新北市議員候選人甘崇緯表示，這起事件並非駭客入侵，而是中選會直接把整份資料送到瀏覽者的電腦，然而送出前卻沒有移除用不到的身分證字號，中選會應該全面檢查所屬網站並追究責任。至於數位發展部資通安全署身為主管機關，也應該全面清查政府網站並納入資安稽核。

台灣基進台北市議員候選人吳欣岱則說，候選人的出生年月日本來就有刊登在選舉公報，如今身分證字號竟然也遭到公開，許多以身分證字號加生日驗證身分的系統形同失守，內政部在2022年也爆出2300多萬筆戶政資料外洩，政府至今仍未通知受害國人，呼籲中選會不要重蹈覆轍，別再把人民的個資當玩笑。

2026九合一選舉 財產申報 蔣萬安 沈伯洋 中選會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

讀家觀點／別讓在大陸出生的台灣人失去參政希望

「精準介選」無實證 才是認知作戰

20歲首投族幫蔣萬安抽籤遭側翼出征 沈伯洋回應了

蔣萬安全面陸戰發動「夫人牌」 羅智強：石舫亘明開始掃街

相關新聞

中選會候選人財產申報系統出包 蔣萬安、沈伯洋等1573人資料被看光

年底地方選舉進入倒數，台灣前進陣線今天表示，中選會先前上線的「公職候選人財產申報系統」爆出個資外洩，該網頁背景資料夾帶全國1573位直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包括台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋都在其中。

【重磅快評】出征女大生 喚醒沈伯洋那段不順的記憶

台北市長選舉號次抽籤，藍綠陣營都推派代表抽號次，台北市長蔣萬安由首投族「市長獎女孩」Yakira抽號次卻遭網友出征，指她談話像背稿，還曾隨大九學堂赴陸交流使用「島內」字眼，沈伯洋由「市民主委」Lydia Lin抽號次則是一面倒溫馨甜美評價。青鳥不察，民進黨人也不避諱使用「島內」詞彙，恣意網暴首投族已摧毀沈伯洋苦心營造的暖男形象。

沈伯洋民調微幅領先 藍委：花車效應 蔣萬安遭國家資源霸凌、扭曲

聯合報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以4成5支持率，微幅領先台北市長蔣萬安4成1。台北市長蔣萬安文宣總幹事、藍委牛煦庭說，聯合報民調有樂隊花車效應，蔣陣營26日開始造勢，現在他們選戰作動開始，有信心把數字追回來；台北市長蔣萬安競選總幹事、藍委羅智強則說，壞消息是洋流還是很強大，他們危機還沒有解除。

聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

影／李乾龍赴金門主持交接 陳玉珍交棒楊鎮浯喊全台21縣市向金門看齊

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天專程赴金門主持主任委員交接布達典禮，由原主委、立委暨金門縣長候選人陳玉珍正式交棒給前縣長楊鎮浯，陳玉珍則轉任中央政策委員會副執行長。面對年底五合一選舉，李乾龍喊話全台21縣市向金門看齊，楊鎮浯則表示，將整合地方組織、凝聚黨內力量，全力協助陳玉珍及各級提名參選人爭取好成績。

影／賴瑞隆贏面大？陳其邁從「倒吃甘蔗」改口「戒慎恐懼」

選戰倒數最後一個月，針對媒體詢問民進黨高雄市長候選人賴瑞隆是否贏面大，市長陳其邁今改以「戒慎恐懼」4字回應，還拿棒球賽比喻「要到第九局才知道結果」，相較於先前他受訪形容賴瑞隆選情倒吃甘蔗、漸入佳境的說法保守許多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。