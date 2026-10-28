民調顯示小草轉向支持沈伯洋？黃國昌：希望讓蔣萬安延續柯文哲市政

聯合報今公布民調，2022年台北市長選舉投給黃珊珊的選民，這次有55%支持民進黨台北市長候選人沈伯洋，民眾黨支持者也有16%支持沈。民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨全力協助，希望讓市長蔣萬安延續前市長柯文哲的市政。

黃國昌今赴刑事局報案指民眾黨官方網站遭駭客攻擊，針對民調議題受訪說，之前與國民黨的政黨合作協議，邁向2026年聯合地方治理，已說得非常清楚，民眾黨是說到做到的政黨，該做的努力都會持續進行。

他說，蔣萬安可能也要進一步向市民報告，過去如何延續柯文哲所留下的優良市政，在這個基礎上繼續推進，包括興建社會住宅、完成北投士林科技園區徵詢輝達公司入駐。

他說，選舉還是回到市長過去表現，以及他的政策願景、價值，相信接下來一個月時間，應可期待看到蔣有更多這方面說明，民眾黨會全力協助，希望繼續讓蔣延續柯的市政。